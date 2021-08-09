Лукашенко прокомментировал побег белорусской легкоатлетки Тимановской с Олимпийских игр в Токио
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о снятии легкоатлетки Кристины Тимановской с Олимпиады в Токио (Япония).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о снятии легкоатлетки Кристины Тимановской с Олимпиады в Токио (Япония).
«Тимановская. 36-е место в своей дисциплине (на самом деле 37-е — Tribuna.com). Больше не надо ни о чем говорить. Россияне вот парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила. Она может
А ты что? Зная ее
В декабре прошлого года после всех этих событий мы выдали Тимановской президентскую стипендию. На, занимайся. Почти 3 тысячи рублей платили, все условия создали. Она бы и сама это не сделала, если бы ею не управляли.
Тимановская из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: “Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ”. Ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем это», — передает слова Лукашенко ОНТ.
Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 м
Позднее Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с