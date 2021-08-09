Лукашенко прокомментировал побег белорусской легкоатлетки Тимановской с Олимпийских игр в Токио

«Тимановская. 36-е место в своей дисциплине (на самом деле 37-е — Tribuna.com). Больше не надо ни о чем говорить. Россияне вот парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила. Она может что-то сказать. Это великая спортсменка.



А ты что? Зная ее БЧБ-шное прошлое, мы включили ее в состав команды. Знали ее результат. А знаете почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семеро таких включили, которых и не видно на Олимпиаде было. Их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают.



В декабре прошлого года после всех этих событий мы выдали Тимановской президентскую стипендию. На, занимайся. Почти 3 тысячи рублей платили, все условия создали. Она бы и сама это не сделала, если бы ею не управляли.



Тимановская из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: “Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ”. Ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем это», — передает слова Лукашенко ОНТ.