Дмитрий Губерниев: «Отношусь к Познеру с огромным уважением, но он распыляется. Не знает, за какую команду болеть — США, Францию или Россию»

«Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединенные Штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трех головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия.



Наша команда на этой Олимпиаде не сдала ни одного положительного допинг-теста, в отличие от бразильянки (Тандары Алвес Кайшеты — Sports.ru), которая обыграла Россию в составе своей волейбольной команды на подступах к полуфиналу. И надо проверить бразильскую команду посильнее.



Вне зависимости от мнения Владимира Познера, наша команда выглядит здорово, уверенно. Через три года мы будем еще сильнее в Париже. Да, я не сомневаюсь, что мы поедем на эту Олимпиаду вместе. Он будет болеть, я даже не знаю за кого, а я за Россию», — сказал Губерниев.