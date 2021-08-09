Евгений Рылов и спортивные гимнасты стали самыми обсуждаемыми российскими Олимпийскими чемпионами и призерами в Одноклассниках во время Игр-2020

Самым упоминаемым российским спортсменом в ОК стал Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В топ-3 по упоминаемости также вошли: стрелок Виталина Бацарашкина, ставшая первой российской олимпийской чемпионкой в Токио, и Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка в синхроннов плавании, завоевавшая два золота. Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети российского гимнаста Никиту Нагорного, а также Дину Аверину — художественную гимнастику в личном многоборье, которой судьи отдали только второе место.

ТОП-10 обсуждаемых спортсменов команды Олимпийского комитета России:

Евгений Рылов (плавание);. Виталина Бацарашкина (стрельба);. Светлана Ромашина (синхронное плавание);. Никита Нагорный (спортивная гимнастика);. Дина Аверина (художественная гимнастика);. Максим Храмцов (тхэквондо);. Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика);. Софья Великая (фехтование);. Денис Аблязин (спортивная гимнастика);. Андрей Рублёв (теннис).

Самым обсуждаемым в ОК видом спорта во время Игр в Токио 2020 стала спортивная гимнастика — впервые за 29 лет в командном многоборье победила женская сборная по спортивной гимнастике, а мужская — впервые за 25 лет. В топ-5 самых обсуждаемых видов спорта также вошли художественная гимнастика, волейбол, фехтование и теннис.

ТОП-10 обсуждаемых видов спорта во время летних Олимпийских игр в Токио:

Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Волейбол. Фехтование. Теннис. Плавание. Прыжки в воду. Баскетбол. Тхэквондо. Синхронное плавание.