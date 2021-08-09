Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за грубый пост в адрес России

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — говорится в сообщении организации под постом в Facebook украинской судьи Лидии Виноградной, которая назвала объективной работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Это неправильно, — заявил Тихонов “СЭ”. — Что значит “снять корону”? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать. Очень многие страны возмущены судейством».