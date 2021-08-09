Гомельский объяснил, чего не хватило Словении, чтобы завоевать медали ОИ
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, чего именно не хватило сборной Словении, чтобы завоевать медали Олимпийских игр в Токио.
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, чего именно не хватило сборной Словении, чтобы завоевать медали Олимпийских игр в Токио.
«Чего не хватило сборной Словении, чтобы завоевать медали? Глубины состава», — написал на своём сайте Владимир Гомельский.
Напомним, по итогам Олимпийских игр сборная Словении осталась четвёртой, уступив сначала сборной Франции в полуфинале, а затем и в матче за бронзовые медали национальной команде Австралии — 93:107.
Золотые медали выиграли американские баскетболисты. В финале они со счётом 87:82 обыграли соперников из сборной Франции.