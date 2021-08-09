В Великобритании восхитились российским борцом, пережившим теракт в Беслане

В источнике рассказывается история Найфонова, который пережил захват школы террористами в Беслане. Артур находился в здании вместе со своей старшей сестрой, когда начался захват. Во время теракта погибла мать спортсмена, которая пыталась защитить детей и была смертельно ранена. Сам Найфонов с сестрой смог выбраться из школы, получив осколочные ранения.