Аверина призвала остановить травлю в адрес израильской гимнастки
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о травле в социальных сетях.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о травле в социальных сетях.
На соревнованиях в Токио Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильской гимнастке Линой Ашрам 15 сотых балла. После объявления результатов Дина не смогла сдержать слез, а Ирина
«Мне очень жалко Ашрам, она ничего плохого не сделала. Хватит ее травить в социальных сетях. Мы не виноваты, это все дело судей, которые выставляли оценки. Меня, как и ее, начали травить. Да, меня поддерживают не все», — заявила Аверина в интервью Championat.com.
Российские гимнастки впервые с 1996 года остались без золотых медалей на Олимпийских играх. В командных соревнованиях в Токио россиянки стали вторыми, уступив сборной Болгарии.