Аверина призвала остановить травлю в адрес израильской гимнастки

На соревнованиях в Токио Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильской гимнастке Линой Ашрам 15 сотых балла. После объявления результатов Дина не смогла сдержать слез, а Ирина Винер-Усманова назвала позором судейство на Играх в Токио.

«Мне очень жалко Ашрам, она ничего плохого не сделала. Хватит ее травить в социальных сетях. Мы не виноваты, это все дело судей, которые выставляли оценки. Меня, как и ее, начали травить. Да, меня поддерживают не все», — заявила Аверина в интервью Championat.com.