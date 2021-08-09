Героев Токио-2020 встретили в Москве с гимном и флагом

«Золотой рейс» с членами олимпийской сборной, вернувшимися из Японии, приземлился в столичном аэропорту Внуково около 16 часов по московскому времени. Спортсменов тут же рассадили по двухэтажным автобусам с открытым верхом и отправили в самое сердце столицы — к стенам Кремля.

— Эй, давайте веселее, вы чего! — кричит случайным прохожим синхронистка Александра Пацкевич с верхнего этажа, пока колонна сворачивает на Большой Москворецкий мост. Там атлетов уже ждут.

Мурашки по телу

Над токийскими аренами в честь побед россиян 20 раз звучала классическая мелодия Чайковского, но теперь их поздравляют гимном страны, который поют все хором.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSW_voiMiP-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSW_voiMiP-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSW_voiMiP-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Безумно приятно выходить на эту сцену, — говорит синхронистка Светлана Ромашина, ставшая в Токио семикратной олимпийской чемпионкой. — Даже когда нас встречали в аэропорту, на автобусе уже было написано «Команда России» — долгожданные слова. Страна ждала нас, и это очень приятно. Когда мы пели гимн, по телу шли мурашки. А еще у меня была возможность взять с собой на сцену дочку, это приятно вдвойне.

— Чем пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина отличается от семикратной?

— Ничем. То, что на шее висят медали, не так важно. На самом деле все самое главное остается внутри, в сердце.

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А флаг России доверили поднимать прыгунье в высоту Марии Ласицкене — обладательнице нашего первого легкоатлетического золота за девять лет. Для нее это стало очень приятным сюрпризом.

— Я даже и не знала об этом, для меня это полная неожиданность! — воскликнула Ласицкене после церемонии. Конечно, рада, что именно мне выпала такая честь. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня здесь. Не ожидала, что будет столько энергии, искренней любви. Продолжайте болеть за нас, это очень помогает.

— Ваш путь к этой медали вышел очень долгим.

— Но от этого она только ценнее. Намного ценнее, чем могла бы быть в какой-нибудь другой параллельной вселенной. Потому что потрачено очень много сил, энергии. Мы шли к цели, несмотря ни на что, не оборачиваясь. Верили в себя, в свои силы, что мы справимся.

— Уже пришло осознание, что вы стали олимпийской чемпионкой?

— По-моему, еще нет (смеется). Пока я просто наслаждаюсь моментом, эта награда очень тяжелая во всех смыслах. Счастлива, что у нас с тренером получилось ее выиграть.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Сборная России вернулась из Токио

Дина — первая!

На сцену один за другим выходили важные государственные люди: министр спорта Олег Матыцин, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента России Игорь Левитин. Пела группа «Любэ», выступали другие ансамбли.

Но главными в этот вечер, конечно, были спортсмены. И, пожалуй, наибольшее внимание как прессы, так и болельщиков вызвали гимнастки Арина и Дина Аверины. «Первая!» — неслось из толпы, когда Дина вышла к микрофону.

— Спасибо, что поддерживаете нас, — улыбаясь, сказала Дина со сцены. — За всеми успехами стоит труд множества людей. Это наши тренеры — Ирина Александровна Винер, Вера Николаевна Шаталина, Ирина Борисовна Зеновка. А также хореографы, врачи, все специалисты федерации. Еще родители, родные и близкие и, конечно, наши болельщики. Без вас не было бы ни побед, ни нас, ни вообще спорта. Еще раз спасибо, что вы всем миром поддерживаете меня, Аришу и всю нашу команду.

А когда Аверины спустились со сцены, они надолго попали в окружение поклонников. Автографы, фотографии, интервью. При этом, как рассказала Дина, возможность продолжения карьеры они с сестрой пока не обсуждали ни с кем из тренеров, и пока сестры уходят в бессрочный отпуск.

— Даже не ожидала такого, — сказала Аверина «СЭ». — Что придет столько людей и что так будут нас поддерживать. Спасибо всем, в Японии этого очень не хватало. Конечно, приятно увидеть флаг и услышать гимн. Нам ведь даже говорить слово «Россия» было нельзя. Но теперь мы на родине, я очень рада. Когда я увидела так много людей, которые пришли нас поддержать, у меня сразу поднялось настроение, и даже захотелось идти дальше. Но пока я готова только отдохнуть. Очень счастлива видеть родных — мы не могли с ними общаться, сидели на закрытой базе, нас никуда не выпускали. А теперь наконец-то свобода! Что хотим, то и делаем. Сначала, конечно, поедем домой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSW9g-wMB2O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSW9g-wMB2O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSW9g-wMB2O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мир художественной гимнастики бурлит третий день. Как вы чувствуете себя в самом эпицентре?

— Мне кажется, что если бы я выиграла, то мне бы меньше людей писало (смеется). Присылали слова поддержки, и это продолжается до сих пор. Нас отмечали на фото, присылали видео и даже посвящали стихи. Сейчас в новостях художественная гимнастика на первом месте, и про нее будут знать чуть больше, чем раньше. Это же круто.

Конечно, вниманием были не обделены и другие атлеты. Огромная группа поддержки приехала к боксеру Альберту Батыргазиеву, только и успевали фотографироваться с фанатами синхронистки Алла Шишкина, Марина Голядкина, волейболисты Егор Клюка, Олег Стояновский и многие, многие другие. Спортсмены, их родные, тренеры, болельщики — над Красной площадью витал дух нового олимпийского девиза: «Быстрее, выше, сильнее, вместе».