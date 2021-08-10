Гимнастка Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде
Серебряная призерка Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина высказалась о прошедших соревнованиях.
Серебряная призерка Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина высказалась о прошедших соревнованиях.
По ее словам, после прилета в Россию ее больше не терзают мысли по поводу итоговых результатов Игр.
«Сейчас, когда я прилетела на Родину, грусти о несправделивом судействе у меня нет.
Меня переполняет чувство гордости, потому что я ощущаю, какая у нас
Я никогда не забуду эти Олимпийские игры. Спасибо всем болельщикам, котторые пришли меня поддержать, — цитирует Аверину Sport24.