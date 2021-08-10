Гимнастка Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде

По ее словам, после прилета в Россию ее больше не терзают мысли по поводу итоговых результатов Игр.

«Сейчас, когда я прилетела на Родину, грусти о несправделивом судействе у меня нет.



Меня переполняет чувство гордости, потому что я ощущаю, какая у нас все-таки дружная и хорошая страна.



Я никогда не забуду эти Олимпийские игры. Спасибо всем болельщикам, котторые пришли меня поддержать, — цитирует Аверину Sport24.