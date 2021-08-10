Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
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Женщины. Финал
США
Япония
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Россия
Италия
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Норвегия
Швеция
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Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
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Абди Наггей
Башир Абди
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Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпиада в Токио была смешной

Собрали главные мемы из Японии.

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Кровати из картона

Своим первым мемом Игры в Токио обзавелись еще до официального старта. Участники соревнований по прибытии в олимпийскую деревню обнаружили в своих комнатах странную мебель, а именно — кровать, сделанную из картона. Организаторы в ответ на удивление атлетов и тренеров оперативно успокоили их: во время сна кровать под спортсменами не развалится. Произойти несчастный случай может лишь при резких движениях и превышении установленной нагрузки. Создатели мебели таким образом попросили атлетов отказаться от занятий сексом и иных физических контактов друг с другом, тем самым минимизировав риски распространения коронавируса. Именно поэтому кровати и были названы «антисекс».

Естественно, любопытные спортсмены проверили кровати на прочность. Среди них оказалась и российская пловчиха Юлия Ефимова. Но сломать на первый взгляд ненадежную конструкцию удалось только израильтянам: на это потребовалось аж девять олимпийцев.

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Япония против секса, хотя тысячи презервативов спортсменам все же выдали. Просто так

В продолжение темы о запрете заниматься сексом на Олимпиаде забавной оказалась история и с презервативами. По традиции организаторы выдают спортсменам средства контрацепции, и в Токио ее прерывать не стали. Всего атлетам выдали порядка 150 тысяч презервативов! Правда, пользоваться ими по назначению атлетам не разрешили и подарили их им в качестве сувенира.

Впрочем, не всем такая «побрякушка» оказалась нужна просто для того, чтобы привезти ее домой, как говорится, на память. Например, австралийская пловчиха на каноэ Джессика Фокс с помощью презерватива починила свое судно и одержала на нем победу в соревнованиях по гребному слалому. Лайфхак, который мы заслужили.

@jessfoxcanoe

How kayakers use condoms ???‍♀️ #kayaktips #hacksandtips #diy #carbonrepair #carbon #tokyo2020 #olympicgames

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Человек-пиктограмма

Мы уже привыкли к тому, что на церемониях открытия Игр спортсмены и представители делегаций стараются выделиться своими нарядами и необычным внешним видом. Но на этот раз их превзошли непосредственно участники шоу.

Одним из главных героев Олимпиады стал актер, который изобразил пиктограммы всех видов спорта, включенных в программу соревнований. Человек в бело-синем костюме и со скрытым лицом позднее даже выступил на пресс-конференции, что выглядело очень забавно.

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Сумоист, пугающий лошадей

Япония у граждан других стран ассоциируется много с чем, и с сумо в том числе. Соревнования сумоистов пока не входят в олимпийскую программу, но японцы все равно не обошлись без упоминания своего традиционного вида единоборств. Так, статую сумоиста было решено разместить на арене, где проводились скачки. Причем не где-нибудь, а прямо у барьера.

Жокеи к такому оформлению отнеслись негативно, ведь их выступления были испорчены: лошади на подходе к барьеру пугались лишь от одного вида сумоиста и отказывались исполнить прыжок.

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Пощечина на заказ

Удивительным перформансом запомнилась немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос. Перед тем, как выйти на поединок с представительницей Венгрии Софи Езбаш в рамках 1/16 финала олимпийского турнира, спортсменка попросила своего тренера… ударить ее. Наставник ни разу не колебался и отвесил подопечной пару пощечин. «Зачем?» — спросите вы. А немка ответит, что таким образом она заряжается на бои.

Правда, на этот раз ритуал не сработал. Трайдос без шансов уступила своей сопернице и попрощалась с Токио.

«Видимо, этого оказалось недостаточно. То, что сделал мой тренер, является моей прихотью. Это меня заряжает!» — написала немка в своем Instagram.

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Дело Майка Тайсона живет

На Олимпиаде в Токио объявился главный фанат Майка Тайсона. В 1/8 финала боксерского турнира в весовой категории до 91 кг марокканец Юнес Баллой понял, что одолеть новозеландца Дэвида Ньика по правилам ему не удастся, а потому решил укусить оппонента. Но даже этот момент не увенчался для него успехом: соперник нерадивого косплеера Железного Майка увернулся от неприятного укуса и лишь оставил немного пота на языке голодного зубастика.

Рефери данный момент проигнорировал, но вряд ли Ньик особо по этому поводу переживает. Ухо у него осталось на месте, Баллоя он одолел с уверенным счетом 5:0, а по итогам олимпийского турнира стал бронзовым призером.

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Пока одни создают мемы, бразильцы повторяют уже существующие

Наверняка многие из вас видели в интернете коллаж со спортсменом, который при завоевании бронзовой награды радуется так, будто именно он стал победителем: кусает медаль, целует девушку, которая ее ему вручила, демонстрирует всему миру свое величие, а затем пьет шампанское, пока занявшие первое и второе места атлеты с некоторым удивлением наблюдают за ним. На Олимпиаде в Токио эта картинка стала реальной.

32-летний бразилец Бруно Фратус финишировал третьим в 50-метровке вольным стилем и впервые в своей карьере стал олимпийским призером. Этому событию он радовался так сильно, что почти со 100%-ной точностью повторил вышеописанный мем.

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«Ведьмаку заплатите…»

Россиянка Виталина Бацарашкина не только порадовала нас своими успехами в стрельбе из пневматического пистолета (золото и серебро), но и вернула на пару лет назад. Особенно жителей Омска, которые теперь то и дело напевают песню Лютика из сериала «Ведьмак». Строчка «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» еще в 2019-м была одной из самых цитируемых, и вот теперь это повторяется с новой силой.

Почему? Всему виной ведьмачий медальон, в котором Бацарашкина участвовала в олимпийских соревнованиях.

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«Я просто котиков люблю»

Запомнился необычным атрибутом и российский пловец Евгений Рылов, завоевавший в Токио две золотые медали и одну серебряную.

Его главной частью экипировки стала маска с изображением кошачьей морды. Что удивительно, в ней россиянину организаторы почему-то запретили принимать участие в церемонии награждения.

Как и в случае с Бацарашкиной, в аэропорту Рылову также оказали особый прием: десятки болельщиков встретили олимпийского чемпиона в таких же масках, что было очень мило и забавно. Даже Вячеслав Фетисов поучаствовал в перформансе.

Темнокожий украинец станцевал гопак, французы — канкан

Победы на Играх — это еще и повод продемонстрировать свои танцевальные таланты. Вот, например, украинский борец Жан Беленюк, ставший победителем турнира в весовой категории до 87 кг, отпраздновал свой триумф исполнением гопака — традиционного украинского танца.

«Я в детстве ходил на украинские народные танцы. Хоть меня оттуда и выгнали, потому что я был недостаточно растянутый, я говорил, что если выиграю Олимпиаду, то станцую», — рассказывал он.

Про традиции не забыли и французские волейболисты, которые, увы, обыграли российскую сборную в финале. Прямо на площадке «трехцветные» собрались в круг и исполнили вместе с тренерами канкан.

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Канадская пловчиха стала чемпионкой, но узнала об этом не сразу

На Олимпиаду 21-летняя канадская пловчиха Мэгги Макнил приехала в статусе чемпионки мира на дистанции 100 метров баттерфляем и в этой же дисциплине претендовала на победу в столице Японии. И своего триумфа она в итоге добилась: китаянку Чжан Юйфэй канадка опередила на 0,05 секунды и завоевала свое первое олимпийское золото в карьере.

Забавно, но об историческом успехе Макнил узнала не сразу. Дело в том, что у пловчихи имеются проблемы со зрением, а участвовать в заплывах в очках и контактных линзах строго не рекомендуется. Вглядываясь в информацию на табло, спортсменка с трудом увидела свою фамилию на первой строчке. Ее реакция бесценна.

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Не только бабушки занимаются вязанием

Представители водных видов спорта вообще стали главными героями мемов прошедших Игр. Главный из них — конечно же, синхронист Том Дейли. Британец известен тем, что в 2013 году совершил камин-аут. Олимпиада в Токио стала уже третьей в его карьере, и из Японии он привезет домой две награды: бронзовую и золотую. А вместе с медалями Дейли также прихватит с собой и связанную своими же руками одежду.

Видео и фотографии с участием спортсмена, который во время соревнований вяжет то шапочку, то чехол для медали, то еще какой-то аксессуар завирусились так сильно, что хобби атлета стало поводом для жарких дискуссий.

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