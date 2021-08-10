Станислав Поздняков: Главный сувенир Токио-2020 — гордость за всю нашу сборную

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
11:51 (мск), источник: ТАСС

Станислав Поздняков: Главный сувенир Токио-2020 — гордость за всю нашу сборную

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал ТАСС об итогах прошедшей Олимпиады, провокациях на соревнованиях и планах на подготовку к следующим крупным стартам.

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— Пятое место российской команды по золотым медалям и третье по общему количеству наград в общем зачете — это успех?

— Безусловно, это успех нашей команды. Мы по всем наградам выиграли на одну медаль больше, чем в Лондоне, и тем более в Рио. Это шаг вперед, пусть не гигантский, небольшой, но шаг вперед в непростых обстоятельствах.

— Будете ли вы ставить такую же задачу для российской сборной на Играх в Пекине?

— Борьба за самые высокие места — это наша общая главная задача на каждом олимпийском соревновании. В ближайшие три года мы сможем оценить потенциал кандидатов в олимпийскую команду к Парижу-2024. Уверен, что у такой великой спортивной державы, как Россия, и на следующей летней Олимпиаде будет очень сильная команда.

— Самое эмоциональное и яркое ваше впечатление от этой Олимпиады.

— Сам факт того, что она состоялась, — это уже большое и яркое впечатление. В таких условиях организаторам и Международному олимпийскому комитету удалось провести Олимпиаду и тем самым дать 11 тыс. атлетов, которые приехали сюда, воплотить в Японии свою олимпийскую мечту. И именно это больше всего вызывает положительные эмоции.

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— Вы видели уже много Олимпиад на своем веку, эти Олимпийские игры действительно получились особенными. Каково вам было видеть пустые трибуны во время соревнований?

— С одной стороны, чувствовалось, что на трибунах сиротливо, особенно в самом начале соревнований. Это несколько снижало эмоциональный накал борьбы на аренах. Но постепенно, по ходу Олимпиады, участники к этому привыкли. Все прекрасно понимали, что хоть зрителей и нет, вся страна следит за их успехами, трансляции идут по федеральным телеканалам. Спортсмены чувствовали поддержку, несмотря на расстояние, и это воплотилось в их уверенное выступление на Играх.

— Сейчас уже можно сделать выводы по сборам на Дальнем Востоке, Сахалине.

— В Олимпийской деревне всем удалось избежать заражений коронавирусом, это очень и очень важно. У нас лишь два спортсмена на этапе финальной подготовки были положительно протестированы. Конечно, обидно за них. Если учитывать всю нашу делегацию, а это 334 спортсмена, то это действительно очень хороший показатель работы на заключительном сборе. В том числе и осуществление антиковидных мер. Безусловно, это и успешный результат вакцинации. Очень много про это говорили и наши коллеги из ФМБА, они помогали нам. Я очень рад, что почти все наши спортсмены смогли принять участие в Олимпийских играх.

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— Получается, российская вакцина, которой прививались наши спортсмены, прошла проверку боем?

— Безусловно, это точно нужно отметить. В нашей команде не было ни одного случая заражения в деревне. Конечно, это показывает, как наша вакцина эффективна.

— Буквально через полгода следующая Олимпиада. Будете рекомендовать Дальний Восток для подготовки?

— То климатическое и географическое преимущество, которое дает нам обширная территория нашего государства, конечно, необходимо использовать. Думаю, и зимние федерации обратят свое внимание на те объекты, которые находятся во временной зоне Пекина.

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— Было ли зафиксировано на этих Играх хоть одно нарушение рекомендаций и санкций CAS?

— Нет, не зафиксировано ни одного нарушения. Все члены нашей делегации — спортсмены и официальные лица были очень дисциплинированны и не дали ни одного повода, чтобы нас могли обвинить в нарушении тех предписаний, которые вынес CAS. Безусловно, это говорит о высокой дисциплине внутри нашей делегации.

— Вместе с тем в наш адрес звучало огромное количество претензий, в том числе со стороны наших «партнеров» USADA. Это было ожидаемо?

— Прогнозируемо. Ну, а руководитель этой организации — крайне одиозная личность, поэтому позволяет себе даже в период, условно говоря, перемирия — Олимпийских игр — высказываться. Но это на его совести, нет смысла это даже комментировать.

— Было ли на Олимпийских играх повышенное внимание со стороны допинг-офицеров к нашим спортсменам?

— Нет, все наши спортсмены выступали в равных условиях со всеми участниками в части тестирования на допинг. Вместе с тем отмечу, что это тестирование было очень тщательным и скрупулезным.

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— Теперь вопрос о провокациях в наш адрес. Они все-таки были. Как часто вам приходилось на них реагировать?

— В случае с Медведевым. Был еще один неприятный момент с американской гребчихой. Но нужно отметить, что эти случаи носили единичный характер. Я имею в виду те моменты, когда участники Игр позволяли себе неэтичные комментарии. Безусловно, мы предполагали, что со стороны отдельных журналистов такие провокации будут, но мы проводили работу с нашими спортсменами, чтобы это не выбило их из колеи.

— По поводу чилийского журналиста — письмо по этой ситуации было отправлено в МОК. В ситуации с гребчихой этого делать не стали?

— Да, так. Потому что она является участником Игр, и, поскольку спортсмены являются главными действующими лицами, мы посчитали, что это ниже нашего достоинства — отвечать или жаловаться каким-то образом на такое неэтичное поведение. Спортсмены своими успехами и наградами ответили лучше всяких писем.

— По сути, мы к этому всему были готовы?

— Да, безусловно. И ребята это знали. У нас сильные юристы, мы готовы к любому развитию событий. У нас сформировалась очень опытная команда.

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— Что касается провокаций на уровне судейства. К таким вещам, что происходили в художественной гимнастике, мы вряд ли были готовы.

— Знаете, это отдельная тема для разговора. Безусловно, мы с этим вопросом разбираемся. Мы написали письмо в международную федерацию с требованием разобраться в происходящем. К большому сожалению, нас попросили выдержать определенный дедлайн. И к нашему неудовольствию, международная федерация рассмотрела наше обращение уже после группового турнира, тем самым, с нашей точки зрения, продлив влияние обстоятельств, сопутствовавших индивидуальным соревнованиям, и на групповые.

— Это вид спорта, в котором мы всегда стабильно имеем медали. При этом я слышала и такое мнение — «этот вид спорта должен выжить в программе Игр, поэтому будут давать выигрывать и другим странам». Как вы относитесь к этой позиции?

— Я абсолютно с ней не согласен. В любом спорте вне зависимости от того, кто выигрывает, побеждать должен сильнейший. Это самое главное условие любого спортивного поединка.

— На зимней Олимпиаде запоминается хоккей, на летней — последний игровой вид. У нас вот так сложилось — серебро в женском гандболе. Не смазало ли это такую хорошую ноту?

— Спорт всегда должен приносить эмоции, иногда хорошие, иногда не очень. Но то, что наши спортсмены боролись, что были достойны первого места, очевидно всем — и специалистам, и болельщикам. В гандболе и волейболе удача была на стороне соперников, надеемся, что через три года в Париже как раз будет очень неплохая оказия ответить француженкам у них дома.

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— Хочу закрыть вопрос Олимпийской деревни, о которой было много сказано — и забавного, и не очень приятного. Сейчас можно ли говорить, что в целом было нормально, как на обычной Олимпиаде?

— Конечно. Олимпийская деревня была одним из самых главных спортивных объектов Олимпийских игр, она была наполнена жителями-спортсменами, там была реальная жизнь, которая кипела. Конечно, это единственный спортивный объект, в котором чувствовалось, что Олимпиада проходит, так сказать, полноценно. Вообще, конечно, деревня очень удачная — наш дом, где спортсмены жили, находился в очень живописном месте напротив Токийского залива. Кроме этого, очень рад, что здание полностью подготовлено сейчас и для приема следующих команд — наших паралимпийцев.

— Не могу не спросить про картонную кровать, вы на ней полежали?

— Конечно. Некоторые деревянные кровати не такие прочные, как эта. И я не слышал, чтобы кто-то жаловался. На самом деле организаторы в течение всего времени Олимпийских игр в наиболее посещаемых местах проводили ликбез для тех, кто не смог разобраться с кроватью и ее конструкцией, — объясняли как ее удлинить, укоротить и так далее. То есть это такой трансформер, который меня, честно говоря, впечатлил. Я думаю, что и многих других, поскольку много отзывов было на эту тему.

— Какой главный сувенир вы увозите домой как президент НОК и как отец двукратной олимпийской чемпионки?

— Знаете, сувенирами абсолютно некогда было заниматься. Самым главным сувениром, который я увожу отсюда, является хорошее настроение и гордость как за свою дочь, так и за всех спортсменов нашей команды.

Беседовала Вероника Советова

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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