Станислав Поздняков: Главный сувенир Токио-2020 — гордость за всю нашу сборную

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— Пятое место российской команды по золотым медалям и третье по общему количеству наград в общем зачете — это успех?

— Безусловно, это успех нашей команды. Мы по всем наградам выиграли на одну медаль больше, чем в Лондоне, и тем более в Рио. Это шаг вперед, пусть не гигантский, небольшой, но шаг вперед в непростых обстоятельствах.

— Будете ли вы ставить такую же задачу для российской сборной на Играх в Пекине?

— Борьба за самые высокие места — это наша общая главная задача на каждом олимпийском соревновании. В ближайшие три года мы сможем оценить потенциал кандидатов в олимпийскую команду к Парижу-2024. Уверен, что у такой великой спортивной державы, как Россия, и на следующей летней Олимпиаде будет очень сильная команда.

— Самое эмоциональное и яркое ваше впечатление от этой Олимпиады.

— Сам факт того, что она состоялась, — это уже большое и яркое впечатление. В таких условиях организаторам и Международному олимпийскому комитету удалось провести Олимпиаду и тем самым дать 11 тыс. атлетов, которые приехали сюда, воплотить в Японии свою олимпийскую мечту. И именно это больше всего вызывает положительные эмоции.

— Вы видели уже много Олимпиад на своем веку, эти Олимпийские игры действительно получились особенными. Каково вам было видеть пустые трибуны во время соревнований?

— С одной стороны, чувствовалось, что на трибунах сиротливо, особенно в самом начале соревнований. Это несколько снижало эмоциональный накал борьбы на аренах. Но постепенно, по ходу Олимпиады, участники к этому привыкли. Все прекрасно понимали, что хоть зрителей и нет, вся страна следит за их успехами, трансляции идут по федеральным телеканалам. Спортсмены чувствовали поддержку, несмотря на расстояние, и это воплотилось в их уверенное выступление на Играх.

— Сейчас уже можно сделать выводы по сборам на Дальнем Востоке, Сахалине.

— В Олимпийской деревне всем удалось избежать заражений коронавирусом, это очень и очень важно. У нас лишь два спортсмена на этапе финальной подготовки были положительно протестированы. Конечно, обидно за них. Если учитывать всю нашу делегацию, а это 334 спортсмена, то это действительно очень хороший показатель работы на заключительном сборе. В том числе и осуществление антиковидных мер. Безусловно, это и успешный результат вакцинации. Очень много про это говорили и наши коллеги из ФМБА, они помогали нам. Я очень рад, что почти все наши спортсмены смогли принять участие в Олимпийских играх.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f462f5f1cb97e9d87c4" data-vnd="3f462f5f1cb97e9d87c4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f462f5f1cb97e9d87c4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Получается, российская вакцина, которой прививались наши спортсмены, прошла проверку боем?

— Безусловно, это точно нужно отметить. В нашей команде не было ни одного случая заражения в деревне. Конечно, это показывает, как наша вакцина эффективна.

— Буквально через полгода следующая Олимпиада. Будете рекомендовать Дальний Восток для подготовки?

— То климатическое и географическое преимущество, которое дает нам обширная территория нашего государства, конечно, необходимо использовать. Думаю, и зимние федерации обратят свое внимание на те объекты, которые находятся во временной зоне Пекина.

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— Было ли зафиксировано на этих Играх хоть одно нарушение рекомендаций и санкций CAS?

— Нет, не зафиксировано ни одного нарушения. Все члены нашей делегации — спортсмены и официальные лица были очень дисциплинированны и не дали ни одного повода, чтобы нас могли обвинить в нарушении тех предписаний, которые вынес CAS. Безусловно, это говорит о высокой дисциплине внутри нашей делегации.

— Вместе с тем в наш адрес звучало огромное количество претензий, в том числе со стороны наших «партнеров» USADA. Это было ожидаемо?

— Прогнозируемо. Ну, а руководитель этой организации — крайне одиозная личность, поэтому позволяет себе даже в период, условно говоря, перемирия — Олимпийских игр — высказываться. Но это на его совести, нет смысла это даже комментировать.

— Было ли на Олимпийских играх повышенное внимание со стороны допинг-офицеров к нашим спортсменам?

— Нет, все наши спортсмены выступали в равных условиях со всеми участниками в части тестирования на допинг. Вместе с тем отмечу, что это тестирование было очень тщательным и скрупулезным.

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— Теперь вопрос о провокациях в наш адрес. Они все-таки были. Как часто вам приходилось на них реагировать?

— В случае с Медведевым. Был еще один неприятный момент с американской гребчихой. Но нужно отметить, что эти случаи носили единичный характер. Я имею в виду те моменты, когда участники Игр позволяли себе неэтичные комментарии. Безусловно, мы предполагали, что со стороны отдельных журналистов такие провокации будут, но мы проводили работу с нашими спортсменами, чтобы это не выбило их из колеи.

— По поводу чилийского журналиста — письмо по этой ситуации было отправлено в МОК. В ситуации с гребчихой этого делать не стали?

— Да, так. Потому что она является участником Игр, и, поскольку спортсмены являются главными действующими лицами, мы посчитали, что это ниже нашего достоинства — отвечать или жаловаться каким-то образом на такое неэтичное поведение. Спортсмены своими успехами и наградами ответили лучше всяких писем.

— По сути, мы к этому всему были готовы?

— Да, безусловно. И ребята это знали. У нас сильные юристы, мы готовы к любому развитию событий. У нас сформировалась очень опытная команда.

— Что касается провокаций на уровне судейства. К таким вещам, что происходили в художественной гимнастике, мы вряд ли были готовы.

— Знаете, это отдельная тема для разговора. Безусловно, мы с этим вопросом разбираемся. Мы написали письмо в международную федерацию с требованием разобраться в происходящем. К большому сожалению, нас попросили выдержать определенный дедлайн. И к нашему неудовольствию, международная федерация рассмотрела наше обращение уже после группового турнира, тем самым, с нашей точки зрения, продлив влияние обстоятельств, сопутствовавших индивидуальным соревнованиям, и на групповые.

— Это вид спорта, в котором мы всегда стабильно имеем медали. При этом я слышала и такое мнение — «этот вид спорта должен выжить в программе Игр, поэтому будут давать выигрывать и другим странам». Как вы относитесь к этой позиции?

— Я абсолютно с ней не согласен. В любом спорте вне зависимости от того, кто выигрывает, побеждать должен сильнейший. Это самое главное условие любого спортивного поединка.

— На зимней Олимпиаде запоминается хоккей, на летней — последний игровой вид. У нас вот так сложилось — серебро в женском гандболе. Не смазало ли это такую хорошую ноту?

— Спорт всегда должен приносить эмоции, иногда хорошие, иногда не очень. Но то, что наши спортсмены боролись, что были достойны первого места, очевидно всем — и специалистам, и болельщикам. В гандболе и волейболе удача была на стороне соперников, надеемся, что через три года в Париже как раз будет очень неплохая оказия ответить француженкам у них дома.

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— Хочу закрыть вопрос Олимпийской деревни, о которой было много сказано — и забавного, и не очень приятного. Сейчас можно ли говорить, что в целом было нормально, как на обычной Олимпиаде?

— Конечно. Олимпийская деревня была одним из самых главных спортивных объектов Олимпийских игр, она была наполнена жителями-спортсменами, там была реальная жизнь, которая кипела. Конечно, это единственный спортивный объект, в котором чувствовалось, что Олимпиада проходит, так сказать, полноценно. Вообще, конечно, деревня очень удачная — наш дом, где спортсмены жили, находился в очень живописном месте напротив Токийского залива. Кроме этого, очень рад, что здание полностью подготовлено сейчас и для приема следующих команд — наших паралимпийцев.

— Не могу не спросить про картонную кровать, вы на ней полежали?

— Конечно. Некоторые деревянные кровати не такие прочные, как эта. И я не слышал, чтобы кто-то жаловался. На самом деле организаторы в течение всего времени Олимпийских игр в наиболее посещаемых местах проводили ликбез для тех, кто не смог разобраться с кроватью и ее конструкцией, — объясняли как ее удлинить, укоротить и так далее. То есть это такой трансформер, который меня, честно говоря, впечатлил. Я думаю, что и многих других, поскольку много отзывов было на эту тему.

— Какой главный сувенир вы увозите домой как президент НОК и как отец двукратной олимпийской чемпионки?

— Знаете, сувенирами абсолютно некогда было заниматься. Самым главным сувениром, который я увожу отсюда, является хорошее настроение и гордость как за свою дочь, так и за всех спортсменов нашей команды.