На ОИ-2022 в Пекине спортсмены не будут контактировать с судьями, журналистами и зрителями

Китайские власти подробно описыли некоторые из тщательно продуманных мер предосторожности, которые они планируют принять против распространения COVID-19.

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Ранее организаторы объявили о планах перепроектировать 39 олимпийских площадок. Проходы будут разделены в длину, также будут установлены новые туалеты и другие объекты. Изменения в планировке должны обеспечить практически полное отсутствие контакта спортсменов с судьями, зрителями и журналистами — группами, которые также будут находиться отдельно друг от друга.

Журналисты будут общаться со спортсменами через пластиковые стены. Микрофоны будут оснащены защитными губками, которые будут менять после каждого интервью. Также планируется использование специальных термометров с передатчиками, которые будут наклеиваться на кожу и передавать данные о температуре.

Планируется, что количество людей, которым разрешено присутствовать на церемониях открытия и закрытия, будет ограничено. К въезду в Китай будут допущены менее 30 000 человек, включая аккредитованных участников. Практически все участники должны будут выдержать несколько недель полной изоляции в государственных карантинных центрах, проходя многочисленные медицинские тесты. В их число войдут тысячи китайских сотрудников, которым придется жить в «пузыре» на протяжении всех Игр.