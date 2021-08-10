Диверсия во благо: токийский кошмар поможет нашей художественной гимнастике

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Корреспондент РИА Новости Сергей Фукс рассуждает, почему случившееся должно положительно сказаться на развитии этого вида спорта в России.

Правду говорят, что запоминается последнее. Когда большая часть Олимпиады уже позади, российские болельщики потихоньку начинают «считать цыплят». Смотрят в календарь соревнований и автоматически кладут в копилку сборной России два золота. Которые априори принесут наши «художницы». Разве есть другие варианты?

Художественная гимнастика, как и синхронное плавание, — это неприкосновенный золотой запас России на каждой летней Олимпиаде. В этих видах нам давным-давно нет равных: уникальные методики, титанические фигуры Ирины Винер-Усмановой и Татьяны Покровской, самопожертвование спортсменок через отречение от нормальной жизни во всех ее проявлениях задолго до старта Игр ради цели — все это составляло рецепт некого эликсира непобедимости. Казалось, так будет всегда, но Олимпиада в Токио, уникальная по многим параметрам, посягнула, что называется, на святое.

У синхронисток все в порядке, все золото снова уехало в Россию. Там тоже растет конкуренция, но пока наши «русалки» на недосягаемой высоте. То же самое думалось и про гимнасток, которые по обычаю доминировали весь олимпийский цикл. Дине и Арине Авериным сулили очную разборку за первое место в индивидуальном многоборье, и всем было интересно, как сестры поделят победу. В групповых упражнениях интриги изначально тоже было мало, так как у России собрался опытный состав, не знающий поражений. На третье золото Игр нацеливалась Анастасия Близнюк, еще две Анастасии — Татарина и Максимова — имели целью сделать победный олимпийский дубль. Но в Токио все пошло не по плану. О судействе сказано уже много, повторяться не хочется. Во многом из-за спорных решений арбитров Россия впервые за четверть века осталась без побед в этом виде спорта. Шок, слезы, опустошение, непонимание и злость. Все, кому близка художественная гимнастика, испытывают приблизительно такой коктейль чувств. А те, кто о «художке» вспоминает раз в четыре года, были, мягко говоря, удивлены.

Но пройдет время, будут проведены разбирательства судейских решений (надеюсь), будут сделаны оргвыводы. Жизнь, в том числе и спортивная, продолжится, и ее течение, я уверен, покажет, что произошедшее скорее помогло художественной гимнастике, чем наоборот. И вот почему.

Злее будем

И это самое главное. Нас бесцеремонно и неожиданно скинули с трона, какими методами — другой вопрос. Просто есть факт: мы больше не первые в художественной гимнастике, и это должно дать сумасшедший приток мотивации нашей федерации, тренерам, спортсменкам. По-другому быть не может.

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Есть избитая истина — подняться на высоту легко, а удержаться на ней сложно. 25 лет — невероятно длинный цикл, держать планку такое количество времени — что-то на грани невозможного. Сложно найти мотивацию там, где ты лучший и где с этим почти смирились. Сложно поддерживать голод в спортсменках, знающих где-то в глубине души, что этот адский труд делает их лучшими в мире. Сложно держать марку, когда все ждут твоего падения с огромной высоты.

И вот мы упали, причем очень-очень больно. Но от этого будем только злее и сильнее. Поражения необходимы для обновления, переосмысления, передышки и новых эмоций. Работа, которая раньше бесперебойно давала результат, будет вестись с утроенной энергией. Новый олимпийский цикл будет коротким, всего-то три года. И уже сейчас, за ширмой этого грандиозного скандала, стартовала подготовка к Парижу-2024.

В апреле Винер-Усманова в интервью РИА Новости признавалась, что «судорожно» ищет себе преемника на посту главы федерации и главного тренера. Титаническая работа выматывает, но голодные глаза детей заставляют снова и снова идти в зал, признавалась она тогда. И сейчас, когда мы всего лишь вторые, нет сомнений, что она сделает все, чтобы вернуть нас на первое место. У людей такого калибра имеются дополнительные резервуары энергии, что грядущий олимпийский цикл и покажет.

Лучшего пиара не придумать

Художественная гимнастика — очень красивый и очень сложный вид спорта. У него много поклонников, но активная база фанатов, следящих за каждым стартом, не такая большая. Безостановочный конвейер побед наших девочек, что парадоксально, эту фанбазу даже уменьшал. Разговоры из разряда «что там смотреть, наши все равно выиграют» звучали все чаще и чаще, потому что обычному зрителю не хватало драмы, душевных перипетий, скандалов, конкуренции, неопределенности в том, кто сегодня заберется на вершину.

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И вот, наконец, художественная гимнастика такой сюжет общественности дала. Бесцеремонность судей, несправедливость, триумф соперниц и слезы наших девочек — и вуаля, теперь это самый обсуждаемый эпизод прошедшей Олимпиады. В нашей стране, похоже, не осталось равнодушных к этой теме, ее знают и обсуждают приблизительно все, она вышла даже на государственный уровень. Такого с художественной гимнастикой еще не случалось.

И в этом ее великолепный шанс. Потенциально этот вид спорта может стать одним из самых популярных в стране. Да-да, ни много ни мало. У «художки» теперь есть все: Ирина Александровна, глыба нашего спорта, великолепный оратор и крупная медийная фигура; девочки, за которых хочется болеть и переживать; появившийся наконец нерв — мы против кого-то. Круто!

Чем-то такое развитие событий напоминает то, что происходит в последние годы с фигурным катанием. Не секрет, что фанбаза этого вида спорта увеличилась в разы на фоне успехов наших спортсменов, добытых в жесткой конкуренции, а также появления нескольких сюжетных линий (Этери Тутберидзе и ее ученицы, школа Евгения Плющенко, противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой и так далее). Что-то похожее может сейчас произойти и с художественной гимнастикой. Но вот чего в ней не будет, так копания в грязном белье. Винер-Усманова в том же апрельском интервью жестко заявила, что такого не допустит.

Ближе к народу

Не секрет, что сложные правила художественной гимнастики непостижимы для большей части обывателей. Им остается только смотреть соревнования и наслаждаться эстетикой исполнения, не задумываясь об элементах, сложности программ и так далее. А ведь многим хочется разбираться в терминологии, стать своего рода экспертом, обращать внимание на никому не заметные нюансы. Это сближает человека с тем или иным видом спорта лучше всяких скандалов.

Но реальность такова, что художественная гимнастика, даже в эпоху развития соцсетей и доступности массы открытых источников, остается для любителей спорта «областью тьмы». Смотришь и восхищаешься работой девушек на ковре, а потом судьи сбавляют оценку не пойми за что, и твои ожидания остаются твоими проблемами. После токийского скандала многие люди не только требуют наказать судей и вернуть золото России, но и просят объяснить, а почему, собственно, наших засудили? Где это проверить, с чем сравнить? Остается только верить собственным ощущениям и заявлениям уважаемых спикеров?

Именно поэтому художественной гимнастике надо открываться, идти навстречу обычным болельщикам. Происшедшее на Олимпиаде — лучшее время, когда можно и нужно начать давать зрителям разъяснения, разговаривать с ними. Сейчас самые популярные материалы — теоретические разборы того, почему Линой Ашрам обошла россиянок. Не знаю, насколько они логичны и точны, но пользуются огромным спросом у любителей спорта. Наверное, только гики могут найти судейские протоколы с оценками и раскладку программ гимнасток с элементами с их сложностями. А хотелось бы иметь это в более открытом доступе.

Ведь научились же болельщики оценивать тулупы, твизлы, аксели и прочие примочки из мира фигурного катания. А, значит, и «трудность тела» разобрать смогут. Главное, дать им достаточно пищи для размышлений, и сделать это вовремя. В идеале — сейчас, ведь уже осенью пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике, где нам нужно брать безусловный реванш. Все в наших руках!