Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
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Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
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Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
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Болгария
Россия
Италия
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Гандбол
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Норвегия
Швеция
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Волейбол
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Корея
Сербия
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Абди Наггей
Башир Абди
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Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
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США
Польша
Ямайка
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Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
14:39 (мск), источник: Это Кавказ

«Какая Олимпиада? Я такая толстушка!»

Завоевав бронзу в Токио, Зенфира Магомедалиева стала единственной медалисткой в российской женской команде по боксу. Еще недавно об Олимпиаде она могла только мечтать.

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Источник: Reuters

Бронзовый призер Олимпиады Зенфира Магомедалиева — о долгом пути к медали, неожиданных встречах в Токио и красоте, спрятанной под шлемом.

«Не хватило резвости и скорости»

— Почему, на ваш взгляд, наша женская сборная по боксу вернулась из Токио только с одной медалью?

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— Сложно сказать. Сборы у нас прошли хорошо, все приехали подготовленные и настроенные на победу. Возможно, сказалось то, что девочки раньше уже встречались с этими соперницами, те их знали и хорошо изучили. А я боксировала в новом весе, и все были друг для друга новички.

Плюс ко всему девочки не успели нормально настроиться. Они узнали о своих соперницах в день открытия Олимпиады и на следующий день уже боксировали. Мне же повезло: моя жеребьевка прошла где-то за неделю до первого выхода на ринг.

— Зенфира, вы довольны своим выступлением?

— Вот это я еще не осознала. Конечно, могла бы и получше. Но грех жаловаться на бронзу. Это тоже медаль. Хотя, не буду скрывать, хотелось бы золото.

— Что помешало?

— Я в основном работаю на силу. Соперница это поняла и старалась убегать, а я не смогла поймать ее на удар. На ногах она была быстрее. Возможно, мне не хватило резвости и скорости.

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Сон вместо шашлыков

— Удалось ли уснуть от эмоций и шквала звонков и смс с поздравлениями в ночь после объявления результата?

— Да, чуть-чуть поспала. Но было непросто. Когда вернулась в номер из зала и открыла телефон, там была куча звонков и сообщений. Причем не только от моих родственников и друзей, но и от совсем незнакомых людей.

Два дня родственники успокаивали меня из-за того, что я упустила золото. Они привыкли, что я всегда занимаю первые места. Но я и третьему месту на Олимпиаде очень рада. Но они этому не верят (смеется).

А заснуть бывает гораздо сложнее перед жеребьевкой и соревнованиями.

— После одного из чемпионатов мира вы ответили журналистам, что, вернувшись домой, первым делом отправитесь есть шашлыки. Какие планы в этот раз?

— Просто двое суток выспаться. Вот представляете, целый год или полгода ты только и делаешь, что думаешь об Олимпиаде. Я хочу, чтобы мой мозг отдохнул от этого напряжения и выспался от души. Ну, а потом, конечно, поедем на природу или в горы с семьей и родственниками, встретимся с друзьями.

Аварская речь в Токио

Источник: Reuters

— Что вас удивило в Токио?

— Масштаб олимпийской деревни. Она огромная. Это и спортзалы, и стадионы, и магазины, и даже салоны красоты есть. И вот на такой большой территории во время одной из прогулок я встретила своих земляков — Байзат Хамидову, которая выступает в нашей сборной по регби, и боксера Муслима Гаджимагомедова, в итоге завоевавшего в Токио серебряную медаль. Это было неожиданно и очень приятно. Ведь мы втроем не просто из Дагестана, мы из одного аула — из Тляраты. Вечером вместе пошли на открытие Игр. Там разговаривали на родном языке, смеялись. К нам даже подходили фотографироваться, спрашивая, как так получилось, что в Японии встретились трое тляратинцев. Это было интересно.

Еще очень приятно удивили местные жители. Они такие воспитанные, уважительные. Прямо как у нас в Махачкале. Все японцы такие жизнерадостные. Мы едем в автобусе на тренировки или еще куда-нибудь, а они стоят вдоль дороги, улыбаются нам и машут. А по новостям где-то слышала, что жители Токио против Олимпиады из-за пандемии. Но на деле это совсем не так.

— Кстати, про салон красоты в олимпийской деревне. Удалось хоть разок заглянуть в него?

— Конечно, я же не только спортсменка, но и женщина. Перед первым боем сходила сделать себе косичку. В боксе особо не разгонишься с прическами, маникюром, макияжем. Мы даже с тренером как-то смотрели выступление волейболисток, и я говорю: «Ой, какие все девочки красивые, все накрашенные, в сережках, не то что мы, боксерши».

— Зато вы вышли на ринг с красивой косой.

— Ага, которая была под шлемом и еще под шапкой (смеется). Но все равно было приятно от мысли, что побывала в салоне.

Источник: Reuters

«Не хватало шума»

Фоторепортаж
Зенфира с бронзой

— Выступать без зрителей в зале сложно или, наоборот, ничего не отвлекает от боя?

— В 2019 году в Бурятии проходил чемпионат мира. Там люди очень активно болеют — причем даже не за конкретных спортсменов, а за сам спорт, за красивый бокс. Там я полюбила поддержку зрителей. Очень не хватало этого шума. А с другой стороны, настраиваешься так, будто это обычные соревнования, а не Олимпиада. И вроде как волнения поменьше. Девочки из команды к моменту моего выступления уже улетели, но остались мальчики. Они болели за меня, подсказывали. Поэтому мертвой тишины в зале не было, вместо зрителей были спортсмены.

— А как ощущалась поддержка болельщиков из Дагестана?

— Я всегда говорю, что дагестанцы — лучшие болельщики. Я даже не даю свой Instagram никому вести, чтобы лично отвечать на сообщения и комментарии в социальных сетях. Это так приятно, видеть, что тебя любит и поддерживает такое огромное количество людей. Сразу после первой победы пришло, наверное, сообщений 600 только в WhatsApp и не меньше 300 в директ в Instagram. Я сначала ответила всем в сториз, поблагодарила за теплые слова. А в следующие дни уже постаралась ответить всем лично.

— Выступления боксеров и борцов, среди которых было несколько ваших земляков, шли в один день. Была возможность пообщаться, как-то поддержать друг друга?

— У нас соревнования проходили в разных залах. И жили мы в разных корпусах, поэтому лично там ни разу не пересеклись. Но я наблюдала за ребятами, пока разогревалась перед боем. У нас в зале стоял телевизор. Я параллельно смотрела выступления Садулаева (Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. — Ред.) и других спортсменов. Мой тренер после этого подсел на этот вид спорта. Всех дагестанцев выучил.

Рискнуть и сделать

Источник: Reuters

— Еще пару лет назад вы могли только мечтать об Олимпиаде, так как ваш вес не был в олимпийской программе. В какой момент вы решили, что будете худеть ради Игр?

— Наверное, в один из вечеров, когда мы сидели с мужем на кухне и пили чай. Я тогда была в декрете, сильно набрала в весе и спросила его: «Гаджимурад, как думаешь, стоит мне попробовать вернуться в бокс?» Он говорит: «Конечно, давай! Сначала езжай на Россию, а потом, может, и на Олимпиаду поедешь». Я улыбнулась в ответ: «Какая Олимпиада? Я такая толстушка, 86 килограммов». Но начала тренироваться. И я навсегда запомнила его слова: «Лучше рискнуть и сделать, чем не сделать и всю жизнь жалеть, что не попала на Олимпиаду». Три года прошло с того разговора. И именно муж помог мне поверить в себя и завоевать эту медаль. В 2019 году на чемпионате Европы я выступила в весовой категории свыше 81 кг. А уже через два месяца на чемпионате мира дралась в весе до 81 кг. Потом похудела до 77−78 кг. А дальше уже решила согнать вес до 75 кг. В такой форме можно было уже претендовать на участие в Олимпиаде. Я намекнула о своем желании главному тренеру. Он тоже поддержал. И так моя мечта сбылась.

— Сложно давалась эта сгонка?

— На сборах — легко, дома — нет (смеется). Друзьям и родственникам не объяснишь, что мне надо готовиться к соревнованиям, у меня диета, и ничего мучного мне нельзя.

«Мама, вперед!»

— Расскажите, как удалось завоевать путевку на эти Игры?

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— В Лондоне должен был проходить чемпионат. Мы приехали, но его перенесли, и нас отправили домой. Но мы все уже знали свои пары — было время изучить тактику боя друг друга и подготовиться. До следующего старта я старалась ездить по всем соревнованиям и встречаться именно с этими соперницами на ринге. Через год мы все встретились во Франции, и там я выиграла три боя, получив заветную путевку.

— Как эту новость встретила семья?

— Дома отпраздновали, будто я чемпионат мира выиграла. Они у меня такие, всегда сильно поддерживают. У меня, вообще, очень религиозные родители. И у них на каждый мой результат — победа это или поражение — всегда один ответ: «На все воля Всевышнего». И как бы ни сложилась ситуация на ринге, они звонят мне и поздравляют. Мне кажется, им главное не моя победа, а мое здоровье.

— Как болели за вас дома, был семейный просмотр боев?

— Мои родители живут в селе, муж — в городе, а свекр и свекровь — в горах. Поэтому каждый смотрел бои у себя дома в компании родственников и соседей.

Но мой самый главный болельщик, наверное, папа. Он фанат спорта и многое в этом понимает. И еще муж сестры. Он меня и ругает, и учит одновременно.

— А муж и дочь?

— Муж у меня большой молодец. Всегда меня поддерживает, смотрит мои бои. Они с дочкой звонили каждый день. Ясмина отправляла кучу голосовых сообщений: «Мама, молодец! Мама, вперед!» Хотелось соответствовать ее словам.

— Зенфира, через три года вы видите себя мамой двоих детей или спортсменской с двумя олимпийскими медалями?

— Ой, это трудный вопрос. Сначала надо хотя бы месяц отдохнуть, поговорить с мужем и с тренером. Знаю точно: быстро забыть про бокс мне будет непросто. И вообще, в боксе можно выступать до 40 лет. И рожать тоже (смеется). Поэтому время покажет.

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