«Не хотели, чтобы Аверина победила»: Кабаева — об оценках гимнасток в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
13:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Не хотели, чтобы Аверина победила»: Кабаева — об оценках гимнасток в Токио

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Россия впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике. Это произошло после того, как россиянка Дина Аверина в субботу стала серебряной медалисткой в личном многоборье, ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место.

При этом после квалификации в пятницу девочки занимали первое и второе места соответственно. В ходе соревнований в субботу судьи неизменно ставили Дину на второе место, на котором она в итоге осталась даже с учетом четвертого упражнения, в ходе которого ее соперница израильтянка Линой Ашрам потеряла предмет.

«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», — сказала Кабаева, золотая медалистка Игр-2004, в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не 6 минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — отметила она.

По ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны.

«Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», — подчеркнула Кабаева.
Читайте также
Винер-Усманова назвала судейский произвол на Олимпиаде пощечиной всем болельщикам

«Да, она (Ашрам) хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку с нее должны были снять балл, но сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — добавила Кабаева.

Олимпийский комитет России (ОКР) ранее сформировал запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Играх и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя ситуацию с «художницами», заявила, что олимпийские традиции и правила были попраны на Играх в Токио. В свою очередь министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что к судейству индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио есть много вопросов.

 Свели с ума Токио: эти красавицы добывали для России медали на Олимпиаде
'Родина там, где тебе хорошо': зачем Хабиб рвался из России на Украину
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
Олимпиада в Токио была смешной
Диверсия в Токио пойдет во благо нашей художественной гимнастике
"Она точно женщина?" Легкоатлетка из Намибии в центре скандала
Зенфира Магомедалиева: Какая Олимпиада? Я такая толстушка!
На ОИ-2022 в Пекине спортсмены не будут контактировать с судьями, журналистами и зрителями
Станислав Поздняков: Главный сувенир Токио-2020 — гордость за всю нашу сборную
Гимнастка Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде
Героев Токио-2020 встретили в Москве с гимном и флагом
Аверина призвала остановить травлю в адрес израильской гимнастки
Евгений Рылов стал самым упоминаемым российским спортсменом в СМИ на Олимпиаде-2020
США ввели санкции против олимпийского комитета Беларуси на фоне скандала с Тимановской
Винер-Усманова назвала судейский произвол на Олимпиаде пощечиной всем болельщикам
«Вы — настоящие герои, низкий вам поклон. Вами гордится вся Россия и весь мир»: Матыцин — олимпийцам
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
До свидания, Токио! До встречи в Париже!
«Итоговый результат не соответствует спортивному потенциалу Казахстана». Токаев подвел итоги Олимпиады-2020
Гомельский объяснил, чего не хватило Словении, чтобы завоевать медали ОИ
Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за грубый пост в адрес России
Российские олимпийцы вернулись в Москву
Белорусская ассоциация гимнастики в адрес России: псевдовеликие вы наши, снимите корону
Стало известно, сколько заработала гимнастка Линой Ашрам за победу на Олимпиаде в Токио
Дмитрий Губерниев: «Отношусь к Познеру с огромным уважением, но он распыляется. Не знает, за какую команду болеть — США, Францию или Россию»
Как врач футбольной сборной спас Олимпиаду для Ласицкене
Викторина
Как внимательно вы смотрели Олимпиаду?
Евгений Рылов и спортивные гимнасты стали самыми обсуждаемыми российскими Олимпийскими чемпионами и призерами в Одноклассниках во время Игр-2020
Лукашенко прокомментировал побег белорусской легкоатлетки Тимановской с Олимпийских игр в Токио
Президент Израиля призвал Линой Ашрам не реагировать на протесты россиян
«Я приехал в Токио только за золотом»
Россия — Соперники — 0:6. Почему в Токио мы проиграли все финалы?
Украинская судья объяснила, почему сестры Аверины проиграли в финале Олимпиады
Глава ОКР: «Олимпиада в Токио завершилась триумфально для сборной России»
Кристина Тимановская: «Нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу. Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
16Токио-2020: лучшие кадры 7 августа
18Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота
35Страсть и красота в олимпийском Токио
14Красильников и Стояновский выиграли первые в истории России медали Олимпиады в пляжном волейболе
34Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа
18Российские гандболистки — в финале Олимпиады!
16Токио-2020: лучшие кадры 6 августа
Поздняков подвел итоги выступления сборной России на Олимпиаде в Токио
В ОКР рассказали о флаге и музыке России для выступления на ОИ-2022
Тренер гимнастки Линой Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство
Евгений Рылов: Не чувствую себя легендой
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Украинские власти против дружбы народов. Прыгунью Магучих отчитали за обнимашки с Ласицкене
«Белое золото». Гандболистка Владлена Бобровникова — о серебре Олимпиады
«Я просто хотела бежать». Кристина Тимановская объяснила смысл своего послания
Судьи в Токио придерживали россиян? Вспоминаем все такие скандалы Олимпиады-2020
Нагорный: Может, где-то я не доработал, не показал свой максимум
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь