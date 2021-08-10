«Не хотели, чтобы Аверина победила»: Кабаева — об оценках гимнасток в Токио
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
Россия впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике. Это произошло после того, как россиянка Дина Аверина в субботу стала серебряной медалисткой в личном многоборье, ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место.
При этом после квалификации в пятницу девочки занимали первое и второе места соответственно. В ходе соревнований в субботу судьи неизменно ставили Дину на второе место, на котором она в итоге осталась даже с учетом четвертого упражнения, в ходе которого ее соперница израильтянка Линой Ашрам потеряла предмет.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», — сказала Кабаева, золотая медалистка Игр-2004, в эфире телеканала «Россия 1».
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не 6 минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — отметила она.
По ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны.
«Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», — подчеркнула Кабаева.
«Да, она (Ашрам) хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку с нее должны были снять балл, но сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — добавила Кабаева.
Олимпийский комитет России (ОКР) ранее сформировал запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Играх и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина