Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Синхронное плавание
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Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана

Не исключено, что международную федерацию напугало намерение МОК резко обновить олимпийскую программу.

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Источник: Спорт-Экспресс

В одном из комментариев в связи со скандальными оценками судей на Олимпиаде в Токио глава нашей художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сказала следующее: «Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание». Зачем же нужно было давать судьям такое задание? Кто это сделал? И почему именно победы россиянок не давали покоя судьям и тем, кто ими управлял? Возможно, ответы на эти вопросы кроются в новости, проскочившей в информационных лентах во время Игр-2021 практически незамеченной.

Новость эта состояла в том, что теперь исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил право убирать виды спорта из олимпийской программы без одобрения всех членов МОК (их более сотни, они собираются крайне редко и очень консервативны). Теперь исполком организации, в который входит всего 15 человек, может решить судьбу вида спорта самостоятельно. Формально причиной для исключения могут стать действия международной федерации, если «ее политика наносит вред олимпийскому движению». Только с такой размытой формулировкой под ударом может оказаться любой вид — от футбола и тенниса до серфинга и художественной гимнастики.

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Поражение Авериных — заказ против гегемонии России?

Уровень развития вида спорта на планете вместе с гендерным равенством и доступностью широким массам — три столпа, на которые теперь опирается МОК в отборе кандидатов в олимпийскую программу. Недаром перед Играми в Токио впервые за век изменили олимпийский девиз. Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее и вместе». Новый пункт может стать самым дискуссионным. К примеру, есть мнение, что скандал с судейством в художественной гимнастике — это попытка Международной федерации художественной гимнастики повысить свою значимость в глазах МОК.

Художественная гимнастика дебютировала на Играх в 1984 году. Тогда победила канадка Лори Фанг, но выиграла она на фоне бойкота соревнований странами соцлагеря. А ведь уже тогда в мире «художки» безраздельно правили спортсменки из СССР. В 1988 году выигрывает наша Марина Лобач, в 1992 году — Александра Тимошенко из команды СНГ, в 1996 — Екатерина Серебрянская с Украины. Но спустя пять лет после распада Союза назвать ее полноценной иностранкой тяжело. И вот уже с 2000 года двадцать лет побеждали исключительно представители России. Понятное дело, что рано или поздно это доминирование должно было вызвать недовольство не только соперниц, но и чиновников Международной федерации гимнастики (FIG).

«Нельзя выигрывать все. Иначе надо вид спорта закрывать, — говорила три года назад по итогам чемпионата Европы-2018 Ирина Винер-Усманова. — Очень хорошо, что выиграли медали и Италия, и Болгария, и Азербайджан, и Украина, это очень хорошо, и я очень этому рада». Похожей позиции придерживаются и в синхронном плавании. Там Россия даже не заявляется на ряд неолимпийских дисциплин чемпионатов мира — с той целью, чтобы у других стран был шанс стать в них чемпионами. Только, похоже, подобный размен в гимнастике больше не проходит, и вопрос о «расширении географии чемпионов» начали решать прямо на Олимпийских играх. Вполне вероятно, что судьи в Токио хотели (пусть и весьма извращенным образом) спасти художественную гимнастику. Потому что сейчас практически ни один вид спорта не может быть уверен, что место в программе ОИ-2028 ему гарантировано.

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Задуматься о санкциях МОК заставили тяжелая атлетика и бокс

Особые полномочия исполком МОК запросил на фоне скандала вокруг Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). МОК выдвинул в адрес этой организации ряд требований по реформированию, только перемен до сих пор не видит. В итоге тяжелая атлетика может быть исключена из программы уже следующей летней Олимпиады — Игр 2024 года в Париже. Пока чиновники МОК начали с ограничения тяжелоатлетов в количестве комплектов медалей и квот. Тяжелая атлетика погрязла в допинговых и коррупционных скандалах, которые напрямую влияют на имидж олимпийского движения. А значит, согласно новым правилам, могут быть спокойно удалены из программы Игр. Еще один проблемный вид — бокс. Из-за дисквалификации международной федерации МОК был вынужден проводить турнир в Токио самостоятельно. И надолго ли здесь хватит терпения олимпийского руководства — вопрос.

В рискованной зоне сейчас и греко-римская борьба. МОК хочет делать Игры более прибыльными, интересными разной аудитории и статусными. У борьбы же строгие правила, из-за которой страдает зрелищность. В качестве альтернативы предлагается пляжная борьба- ее уже опробовали на Юношеской олимпиаде, полигоне для экспериментов МОК. Якобы она ближе к молодежи, на которую в последнее время спортивные власти и стараются переключить внимание. Иначе как объяснить появление в программе Игр скейтбординга и брейк-данса. Проблемы с борьбой возникали еще весной 2013 года, когда ее не включили в предварительный список дисциплин для Игр-2020. Тогда на МОК надавил удивительный во всех смыслах союз — Россия, США, Иран и Япония. Воевать с этими державами, замещая борьбу роликовым спортом или сквошем, МОК не стал. Но безоблачным будущее греко-римской сейчас все равно не кажется.

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Из программы Олимпиад уже удаляли теннис и регби

Сегодня летняя Олимпиада перенасыщена, а стоимость проведения Игр переваливает за любые разумные границы. Но МОК не останавливается в попытках завоевать новые рынки и аудиторию, порой добавляя в программу совершенно удивительные дисциплины. Туда то включают, то снова убирают бейсбол, на один раз (видимо, чтобы японцы меньше митинговали) пригласили карате, а перед Олимпиадой 2032 года вообще задумываются о нетболе — странной разновидности баскетбола, популярной в Австралии. Но даже в МОК понимают, что бесконечно расширять программу не получится и, добавляя очередную экзотическую дисциплину, придется отказаться от одного из классических видов спорта. Раньше исключать виды было сложно бюрократически — приходилось годами ждать сессии МОК и договариваться огромным количеством людей. Теперь все полномочия — в руках исполкома МОК.

Вполне возможно, что с новой стратегией Игры будут больше напоминать не монолит, а сборную солянку. Веселый фестиваль, где виды спорта будут чередовать каждые Игры. Без особых переживаний станут убирать одни и добавлять другие. В принципе, такой период в истории олимпийского движения уже был — в начале XX века. Тогда на Олимпиаде разыгрывали медали и в баскской пелоте, и в крикете, и в водно-моторном спорте. Потом больше чем на 60 лет исключали теннис и регби. Что сегодня мешает вместо борьбы или художественной гимнастики добавить киберспорт или автогонки? Только Хартия МОК, которую, как мы поняли после истории с антиполитической 50-й статьей, можно легко поменять «по просьбам спортсменов».

Пока что связь между оценками Авериных и опасениями FIG за олимпийское будущее художественной гимнастики — только предположение. Но уже давно очевидно, что в желании максимально увеличить прибыль олимпийского движения о судьбах спортсменов чиновники думают в последнюю очередь. Их точно не волнует крушение надежд ни сестер Авериных, ни гимнасток, которые сейчас только начитают карьеру и у которых в будущем, возможно, просто не окажется возможности поехать на Олимпиаду.

Рустам Имамов
Олег Шамонаев

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