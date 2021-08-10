Ирина Винер-Усманова останется тренером сборной России по художественной гимнастике

«Слова о том, что я могу уйти с поста тренера? Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: “Ты должна работать до последнего издыхания”. Не могу нарушить её завет», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.