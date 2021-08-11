Победившая россиянок на ОИ израильская гимнастка закрыла аккаунт в Instagram

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Читайте также Российские гимнастки Аверины заявили, что намерены взять реванш на Олимпиаде в Париже

О причинах такого решения спортсменки ничего не известно. 9 августа россиянка Дина Аверина, занявшая в соревнованиях второе место, призвала прекратить травлю Ашрам в соцсетях.

9 августа также был назван размер премии, которую получит Ашрам за выигрыш золотой медали на Играх. Израильтянке должны выплатить 985 тысяч шекелей (22,5 миллиона рублей).