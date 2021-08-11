Латвийская судья: сёстры Аверины, как и Ашрам, выигрывали соревнования с потерями

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Вольная борьба
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Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
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Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
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Дзюдо
Карате
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Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Латвийская судья: сёстры Аверины, как и Ашрам, выигрывали соревнования с потерями

Латвийская судья по художественной гимнастике международного уровня Татьяна Никитина оценила судейства в финале личного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

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Источник: Reuters
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Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

«Всё, что я сейчас читаю на информационных просторах, меня удивляет. Даже я — судья, которая работает на Кубках мира и других чемпионатах, не могу сказать, насколько судейство в Токио было справедливым, не просчитывая упражнения конкретных гимнасток. Нельзя навскидку сказать, у кого оценка должна была быть выше, у кого — ниже. То есть надо сесть и подсчитать.

Просто глядя на выступление девочек, невозможно чётко ответить на вопрос, кто исполнил своё упражнение лучше и допустил меньше ошибок. Меня удивляют люди, которые не имеют малейшего представления о системе судейства и “на глаз” выдают такие суждения — засудили кого-либо или нет. Впрочем, каждый имеет право на своё мнение.

Я не могу голословно кого-то оправдывать или обвинять. Понимаю, как это выглядит со стороны: Дина Аверина не допустила технических ошибок, а Линой Ашрам уронила ленту. Но это не означает, что Аверина должна была выиграть, так как существуют другие критерии оценки. Учитывается сложность. Система оценивания меняется регулярно. Ты можешь допустить техническую ошибку на пять или семь десятых, но выиграть из-за уровня сложности. Поэтому, не просчитав все компоненты, нельзя судить об оценке.

Потеря может стоит пять или семь десятых, как я уже говорила, максимум могут снять один пункт при серьёзной потере. Сёстры Аверины тоже выигрывали соревнования с потерями. И тогда говорили: да у них была потеря, но при этом сложность так высока, что они недосягаемы. Такие комментарии можно было встретить, например, на последних Кубках мира. Да, Ашрам может где-то уступать в исполнении, но она очень конкурентоспособна в сложности программы. Могу сказать, что те судьи, которые работали на Олимпиаде, серьёзные профессионалы. Насколько я могу судить, они всегда были достаточно объективны», — цитирует Никитину Delfi.

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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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