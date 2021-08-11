Депутат Госдумы подарил миллион долларов олимпийскому чемпиону

Борец вольного стиля Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом. В финале турнира в весовой категории до 97 килограммов Садулаев победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. После этого спортсмен был выбран знаменосцем российской команды. Садулаев выиграл золото на второй Олимпиаде подряд, на Играх в Рио он стал лучшим в категории до 86 килограммов.