Депутат Госдумы подарил миллион долларов олимпийскому чемпиону

Борец вольного стиля Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом. В финале турнира в весовой категории до 97 килограммов Садулаев победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. После этого спортсмен был выбран знаменосцем российской команды. Садулаев выиграл золото на второй Олимпиаде подряд, на Играх в Рио он стал лучшим в категории до 86 килограммов.
«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами», — сообщил спортсмен.