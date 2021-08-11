Агапитов не видит оснований для исключения тяжелой атлетики из олимпийской программы

8 августа сессия Международного олимпийского комитета (МОК) делегировала исполкому организации полномочия по исключению видов спорта из олимпийской программы, что повышает риск скорого исключения тяжелой атлетики. МОК неоднократно высказывал недовольство процессом реформирования IWF, угрожая исключить вид спорта из соревновательной программы Игр.

«Все будет зависеть от того, как пройдет конгресс, — сказал Агапитов. — На нем должна быть утверждена новая конституция, ее проект уже есть, и он утвержден соответствующей комиссией. Драфт конституции создан на основе замечаний и пожеланий Международного олимпийского комитета, поэтому, если следовать логике, причин наказывать тяжелую атлетику нет», — сказал Агапитов.

«Посыл МОК как раз заключался в том, чтобы Международная федерация тяжелой атлетики изменила свое управление, что связано с изменениями в конституции. В ее проекте отражены все рекомендации, они согласованы с независимыми экспертами, со всеми заинтересованными сторонами, драфт конституции соответствует швейцарскому праву», — подчеркнул он.

Агапитов также обратил внимание на то, что соревнования по тяжелой атлетике на Играх в Токио прошли без допинговых скандалов. «При этом все антидопинговые действия были организованы рекомендованной МОК организацией — ITA», — заметил он.