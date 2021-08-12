Ласицкене не может получить визу США и попросила о помощи ОКР, Минспорта и МИД

«А вам Анжелика не говорила о проблеме? 21 августа этап “Бриллиантовой лиги” в американском Юджине, а виз у нас нет, — приводит слова Ласицкене “Матч ТВ”. — И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, все-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать еще рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего».