Могучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту. Ласицкене — вторая
Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.
На первой строчке расположилась 19-летняя украинская спортсменка Ярослава Могучих, выигравшая бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио (Япония). Второй стала россиянка Мария Ласицкене, завоевавшая на прошедшей Олимпиаде золото. Тройку замкнула австралийская прыгунья Никола Макдермотт, ставшая на Играх второй.
Мировой рейтинг. Прыжки в высоту. Женщины: