Американский экипировщик поможет Ласицкене получить визу

«Менеджер спортсменки Ольга Назарова обратилась в представительство известного американского экипировщика, потому что они заинтересованы в том, чтобы Маша выступала в Юджине. На данный момент они занимаются подготовкой приглашения для нас. Они попробуют через консульство сделать визы. Другого варианта нет, просто невозможно. Мы надеемся, что так у нас все получится», — рассказал личный тренер легкоатлетки Геннадий Габрилян.