Олимпийской чемпионке по софтболу заменят золотую медаль. Награду укусил 72-летний мэр
Миу Гото, игрок женской сборной Японии по софтболу, получит новую золотую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония).
Миу Гото, игрок женской сборной Японии по софтболу, получит новую золотую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония).
По информации Kyodo, награду спортсменки укусил 72-летний мэр города Нагоя.
Ситуация произошла во время торжественной встречи японской спортсменки в её родном городе. Гото одержала победу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по софтболу. Мэр Нагои Такаси Кавамура поздравлял японку, а затем снял маску, надел медаль и прикусил её, позируя для фотографов.
Кавамура также спросил у девушки, может ли она вступать в романтические отношения. Мэр извинился за эти слова и объяснил, что лишь хотел расположить Гото к разговору.
После происшествия Кавамура выразил желание оплатить затраты спортсменки на восстановление золотой медали Игр в Токио.