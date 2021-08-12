Орлов: Вся страна просит второе золото для Авериной. Канадцам уже давали, и это был позор

В борьбе за золото в личном многоборье судьи отдали предпочтение израильтянке Линой Ашрам, которая в отличие от соперницы, россиянки Дины Авериной, допустила потерю предмета.

«Художественная гимнастика — субъективный вид спорта. Арбитров много из разных стран. Всегда была борьба России, Украины и Болгарии. И вот сейчас израильская гимнастка потеряла предмет, у неё высчитали баллы. Но тут не докопаться до истины. Мне непонятны эти высказывания, особенно от политиков. Спорт — это не война. Ну, сегодня проиграли, а до этого шесть раз подряд наши девушки выигрывали. Кого-то же тоже обижали.

Какие могут быть возражения у начальницы судей из России? Судьи поставили оценки. Надо смотреть мнение третьей стороны. Ни у кого из арбитров других стран нет поддержки неправильности, о которой наши говорят. Говорят, что в этот раз не так сильно выступили замечательные сёстры Аверины.