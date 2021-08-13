Участвовавший в Олимпиаде россиянин сдал положительный тест на допинг
Допинг проба, в которой были обнаружены следы запрещенных веществ, была сдана еще до начала игр — 21 июля во Владивостоке. О результатах теста спортсмен узнал уже 5 августа.
Допинг проба, в которой были обнаружены следы запрещенных веществ, была сдана еще до начала игр — 21 июля во Владивостоке. О результатах теста спортсмен узнал уже 5 августа.
Российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщает
Отмечается, что в допинг пробе спортсмена обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
Проба была взята во внесоревновательный период 21 июля, когда спортсмен находился во Владивостоке. О результатах ему сообщили 5 августа.
«Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение», — отметили в организации.
Игорь Полянский вместе со своим братом Дмитрием принимали участие в Олимпийских играх, которые прошли в Токио. В индивидуальном первенстве он показал 43-й результат, а в смешанной эстафете российская команда показала 14-й результат.
На Олимпиаде в Токио сборная России выступала в качестве команды Олимпийского комитета из России (ROC). Это связанно с санкциями Всемирного антидопингового агентства. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не имеют права выступать в качестве сборной России на крупных международных турнирах (Олимпиады и чемпионаты мира). Помимо этого россиянам запрещено использовать флаг, гимн и другие национальные символы.