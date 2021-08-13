Участвовавший в Олимпиаде россиянин сдал положительный тест на допинг

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Российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлонистов.

Отмечается, что в допинг пробе спортсмена обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Проба была взята во внесоревновательный период 21 июля, когда спортсмен находился во Владивостоке. О результатах ему сообщили 5 августа.

«Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение», — отметили в организации.

Игорь Полянский вместе со своим братом Дмитрием принимали участие в Олимпийских играх, которые прошли в Токио. В индивидуальном первенстве он показал 43-й результат, а в смешанной эстафете российская команда показала 14-й результат.