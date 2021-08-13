Капитан сборной Казахстана по боксу собрался завоевать чемпионский титул в профи

«Было несколько причин тактических, почему не удалось пройти дальше. Мы все это будем разбирать, изучать, делать выводы. Впереди новые старты. Ближайший — чемпионат в Сербии. Кроме того, я ставлю перед собой цель завоевать чемпионский титул в профессиональном боксе. Очень благодарен всем казахстанцам за поддержку», — приводит его слова «Хабар 24».