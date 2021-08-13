Лавров заявил о планах России побороться за Олимпиаду-2036

Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпийских игр 2036 года. Среди возможных городов, которые могли бы принять Игры — Казань и Санкт-Петербург.

Как сообщает агентство ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в селе Самбек (Ростовская область).

«Готовятся заявки, — заявил министр. — Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему». Он также порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Олимпиаду на своей земле. «Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте», — сказал министр.

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Ранее сообщалось, что другими потенциальными кандидатами на проведение Игр-2036 могут стать Лондон, Стамбул, Берлин, Тель-Авив от Европы. Ахмадабад и Джакарта назывались в качестве городов от Азии, Монреаль и Гвадалахара — от Северной Америки.

На территории России Олимпийские игры проходили дважды — в 1980 году в Москве (СССР) и в 2014 году в Сочи.