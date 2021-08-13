Матыцин: к триатлонисту Полянскому примут жесткие меры в случае подтверждения допинга

В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО).

«Ситуация более чем тревожная, мы немедленно связались с Федерацией триатлона России, я сегодня разговаривал с президентом федерации, — сказал Матыцин. — Максимально жесткие меры примем, если это будет подтверждено. Такой единичный случай, к великому сожалению, является неприятным фоном к успешному выступлению нашей команды».

«Если станет известно, что еще кто-то причастен к этому инциденту, то самые жесткие меры наказания будут применены. Работаем сейчас совместно, надеюсь, что этот единичный тяжелый факт не отразится на том, что в общем делается в России. Мы активно боремся с применением допинга. Абсолютно уверен, что если это так, то это один, исключительный случай», — добавил министр спорта.