Правительство России утвердило распоряжение о денежных вознаграждениях для победителей и призеров Олимпийских игр

Согласно документу, вознаграждение за золотую медаль устанавливается на уровне 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.
Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.
Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, сообщается на сайте government.ru.
По общему количеству медалей российские спортсмены заняли третье место на Олимпийских играх в Токио.
Россияне завоевали 71 золотую медаль (20 — золото, 28 — серебро, 23 — бронза). Больше медалей только у США (113) и Китая (88).