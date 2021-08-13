Темнокожий победитель Олимпиады с Украины пожаловался на атаку расистов в Киеве
Олимпийский чемпион по
Олимпийский чемпион по
По словам борца, группа неизвестных ему молодых людей в пятницу, 13 августа, начала оскорблять его на расистской почве в центре Киева. В частности, спортсмена назвали «черной обезьяной». Об этом он сообщил в своем Facebook.
По словам темнокожего борца, группа неизвестных ему молодых людей в пятницу, 13 августа, начала оскорблять его на расистской почве в центре Киева. В частности, спортсмена назвали «черной обезьяной», а также рекомендовали ему «валить в Африку».
Беленюк отметил, что до драки дело не дошло. «Нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые поставили жизнь на ее прославление?!», — добавил украинец.
Беленюк родился в Киеве в семье украинки и уроженца Руанды. Спортсмен завоевал золото на Олимпийских играх в Токио, а также является серебряным призером Игр-2016 в