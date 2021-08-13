На Украине возбудили дело из-за нападения на темнокожего чемпиона Олимпиады

Беленюк заявил в пятницу, что в Киеве неизвестные подошли к нему и стали высказывать оскорбления по поводу его расы.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с участием известного украинского спортсмена и народного депутата. По предварительной информации, в столичном Печерске (в Печерском районе — ред.) группа неизвестных лиц пыталась спровоцировать конфликт с депутатом. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений», — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.