Тренер Ашрам — о россиянах: Очень неприятно, что люди не умеют достойно проигрывать

«Встречалась ли я с тренерами российских близнецов Дины и Арины Авериных, оспаривавших победу Линой? Нет, и это действительно очень неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Но я встретила тренера Алины Горносько из Беларуси, которая заняла третье место. Они тоже были против россиянок, потому что Арина Аверина осталась только на четвёртом месте. Для меня все, кто стоял на подиуме, должны были там быть», — приводит слова Зуссман Ynet.