Тренер гимнастки Ашрам: «Понимали, что выиграть у Авериных можно за счет сложности. Проделали колоссальную работу и на Олимпиаде увидели результаты»

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Ашрам завоевала золото Игр в индивидуальном многоборье, второе место заняла россиянка Дина Аверина.

— В Токио Ашрам выводила на выступления Айелет Зуссман, а вы наблюдали за соревнованиями по телевизору. Когда очень долго не зажигали оценку Дины Авериной за упражнение с лентой, допускали, что она станет олимпийской чемпионкой?

— Пожалуй, даже была в этом уверена. Во время выступлений гимнасток в Токио не считала сложность, не анализировала чистоту исполнения. Да и привыкла к тому, что на любых соревнованиях чемпионкой становится россиянка.

Была потрясена итогами олимпийского турнира. Говорила себе: «Не может быть, чтобы Линой стала чемпионкой, этого просто не может быть!» До сих пор не могу переварить случившееся.

— Оценка Ашрам за упражнение с лентой в финале почти на балл выше, чем на чемпионате Европы в мае. За счет чего такой прорыв?

— Чемпионат Европы в Варне и Олимпиада в Токио разделяют три месяца. Все это время мы старались не светиться на международных соревнованиях, а работать над усложнением программ. Понимали, что выиграть у Дины и Арины Авериных можно только за счет сложности. Здесь уже пошла в ход математика со скрупулезным подсчетом цены каждого элемента.