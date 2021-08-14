Тренер гимнастки Ашрам: «Понимали, что выиграть у Авериных можно за счет сложности. Проделали колоссальную работу и на Олимпиаде увидели результаты»

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
17:49 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер гимнастки Ашрам: «Понимали, что выиграть у Авериных можно за счет сложности. Проделали колоссальную работу и на Олимпиаде увидели результаты»

Елена Копыленко, одна из тренеров израильской гимнастки Линой Ашрам, рассказала о выступлении своей подопечной на Олимпиаде в Токио.

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Ашрам завоевала золото Игр в индивидуальном многоборье, второе место заняла россиянка Дина Аверина.

— В Токио Ашрам выводила на выступления Айелет Зуссман, а вы наблюдали за соревнованиями по телевизору. Когда очень долго не зажигали оценку Дины Авериной за упражнение с лентой, допускали, что она станет олимпийской чемпионкой?

— Пожалуй, даже была в этом уверена. Во время выступлений гимнасток в Токио не считала сложность, не анализировала чистоту исполнения. Да и привыкла к тому, что на любых соревнованиях чемпионкой становится россиянка.

Была потрясена итогами олимпийского турнира. Говорила себе: «Не может быть, чтобы Линой стала чемпионкой, этого просто не может быть!» До сих пор не могу переварить случившееся.

— Оценка Ашрам за упражнение с лентой в финале почти на балл выше, чем на чемпионате Европы в мае. За счет чего такой прорыв?

— Чемпионат Европы в Варне и Олимпиада в Токио разделяют три месяца. Все это время мы старались не светиться на международных соревнованиях, а работать над усложнением программ. Понимали, что выиграть у Дины и Арины Авериных можно только за счет сложности. Здесь уже пошла в ход математика со скрупулезным подсчетом цены каждого элемента.

В художественной гимнастике оцениваются и сложность тела, и сложность предмета. Мы проделали колоссальную работу, и на Олимпиаде увидели ее результаты, — сказала Копыленко.

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Вся история Олимпийских игр
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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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