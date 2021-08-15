Винер-Усманова отреагировала на слова тренера Ашрам о неумении россиян проигрывать

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«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам. — Прим. “СЭ”) не было ни одной золотой медали: ни на “Гран-при”, ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду», — сказала Винер-Усманова.

«То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке, — я очень рада за нее (Алину Горносько. — Прим. “СЭ”). Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером (Зуссман. — Прим. “СЭ”), что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны находиться на пьедестале», — сказала Винер-Усманова «СЭ».

На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. После соревнований Аверина заявила о несправедливом судействе в финале Олимпиады.