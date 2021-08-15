Винер-Усманова отреагировала на слова тренера Ашрам о неумении россиян проигрывать

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
10:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Винер-Усманова отреагировала на слова тренера Ашрам о неумении россиян проигрывать

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала «СЭ» высказывания Айелет Зуссман, тренера израильской гимнастки Линой Ашрам.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Читайте также
Тренер Ашрам — о россиянах: Очень неприятно, что люди не умеют достойно проигрывать

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам. — Прим. “СЭ”) не было ни одной золотой медали: ни на “Гран-при”, ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду», — сказала Винер-Усманова.

«То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке, — я очень рада за нее (Алину Горносько. — Прим. “СЭ”). Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером (Зуссман. — Прим. “СЭ”), что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны находиться на пьедестале», — сказала Винер-Усманова «СЭ».

На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. После соревнований Аверина заявила о несправедливом судействе в финале Олимпиады.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самое страшное открытие недели: футболистам смешно от мысли, что они могут выиграть
«Скажу как есть: он реально больной». Олдскульные бойцы вспоминают юного Дацика
Главные темы
Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио?
Самый быстрый человек планеты Джейкобс — в центре скандала
Винер-Усманова: Мы сделали из Дины Авериной какую-то страдалицу
Российский олимпиец попался на мощном допинге. И он ему не помог
Тренер гимнастки Ашрам: «Понимали, что выиграть у Авериных можно за счет сложности. Проделали колоссальную работу и на Олимпиаде увидели результаты»
Тренер Ашрам — о россиянах: Очень неприятно, что люди не умеют достойно проигрывать
Казахстанский борец отдаст премиальные за бронзу Олимпиады-2020 нуждающимся
На Украине возбудили дело из-за нападения на темнокожего чемпиона Олимпиады
Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского также отстранен от соревнований
Матыцин: к триатлонисту Полянскому примут жесткие меры в случае подтверждения допинга
Правительство России утвердило распоряжение о денежных вознаграждениях для победителей и призеров Олимпийских игр
Капитан сборной Казахстана по боксу собрался завоевать чемпионский титул в профи
Капитану сборной Казахстана по боксу подарили новую Toyota Camry. Он сенсационно проиграл в полуфинале Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
До свидания, Токио! До встречи в Париже!
Ласицкене: никакие заявления не изменят моего тёплого отношения к украинским легкоатлеткам
Участвовавший в Олимпиаде россиянин сдал положительный тест на допинг
Серебряный призер Олимпиады в Токио подозревается в употреблении допинга
Орлов: Вся страна просит второе золото для Авериной. Канадцам уже давали, и это был позор
Олимпийской чемпионке по софтболу заменят золотую медаль. Награду укусил 72-летний мэр
Ярослава Могучих: не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Россией
Американский экипировщик поможет Ласицкене получить визу
В Госдуме РФ предложили предоставить политическое убежище для украинской легкоатлетки Могучих
Викторина
Как внимательно вы смотрели Олимпиаду?
Могучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту. Ласицкене — вторая
Ласицкене не может получить визу США и попросила о помощи ОКР, Минспорта и МИД
Forbes назвал страны, которые больше всего платят призерам Олимпиады
Агапитов не видит оснований для исключения тяжелой атлетики из олимпийской программы
Депутат Госдумы подарил миллион долларов олимпийскому чемпиону
В Северной Корее стартовала трансляция олимпийских соревнований с опозданием на три недели
Путин подписал указ о госнаградах для спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио
Латвийская судья: сёстры Аверины, как и Ашрам, выигрывали соревнования с потерями
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
16Токио-2020: лучшие кадры 7 августа
18Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота
35Страсть и красота в олимпийском Токио
14Красильников и Стояновский выиграли первые в истории России медали Олимпиады в пляжном волейболе
34Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа
18Российские гандболистки — в финале Олимпиады!
16Токио-2020: лучшие кадры 6 августа
Семья китайской 14-летней олимпийской чемпионки отказалась от премии в 3 млрд рублей
Победившая россиянок на ОИ израильская гимнастка закрыла аккаунт в Instagram
Загитова — сёстрам Авериным: Оценка судей субъективна, но вы сражались не только за золото
Ирина Винер-Усманова останется тренером сборной России по художественной гимнастике
«А мы не заслуживаем первой полосы?» Французская гандболистка — о Месси на обложке L’Equipe
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Премиальные российских призёров ОИ оказались в разы меньше, чем у казахстанцев и украинцев
В сборной Казахстана по женской борьбе нашли объяснение неудачам на Олимпиаде-2020
Российские гимнастки Аверины заявили, что намерены взять реванш на Олимпиаде в Париже
«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
«Какая Олимпиада? Я такая толстушка!»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь