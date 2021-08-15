Винер-Усманова — о Линой Ашрам: К детям не имею никаких претензий, во всем виноваты взрослые

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«Дина Аверина сейчас не олимпийская чемпионка, но она стала больше чем олимпийской чемпионкой, — сказала Винер-Усманова. — Так распорядились судьба и Бог, что ей сейчас важнее было стать такой героиней. Мы сделали из нее какую-то страдалицу, какую-то жертву.



Последней такой жертвой был (на Олимпиаде в Афинах) Алексей Немов, которому 12 минут аплодировали. Теперь, если бы в Токио были зрители, в точно таком же положении оказалась бы Дина Аверина, потому что после соревнований все японские волонтеры устроили для нее скандирование «спасибо» на русском языке.



Уверена, что зрители были бы возмущены выставленной оценкой и тому, что ее выставляли семь минут. Судьи могут совещаться, если есть какие-то потери, но они должны выставить оценку за полторы-две минуты максимум. В конце соревновались уже не гимнастки, а судьи. И это недопустимо.

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Про Линой я ничего плохого сказать не могу. Всегда следила и радовалась ее успехам. К детям не имею никаких претензий, во всем виноваты взрослые. Когда Ашрам потеряла ленту, она очень расстроилась и даже плакала на плече своего тренера. Эта девочка поняла, что может даже третьего места не занять, и расстроилась. Потом, когда им вывели оценку, то [в сборной Израиля] поняли, что их будут поддерживать. После этой оценки они уже целовались и с замиранием сердца ждали, что поставят Дине.



Если брать сравнительную характеристику, то у Дины средняя оценка должна была быть на полтора балла выше. При этом самая некорректная и минимальная должна стоять на балл больше — 24,2. И тогда она бы выигрывала".

На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. После соревнований Аверина заявила о несправедливом судействе в финале Олимпиады.