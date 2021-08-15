Ашрам высказалась о реакции россиян на ее скандальную победу над Авериной на Олимпиаде в Токио

«Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своей цели. Это моя победа, победа моего тренера и нашей команды. Кто угодно может говорить что угодно, но я счастлива, что мы добились победы.



На чемпионате мира в 2018 году Дина уронила ленту, но все равно победила. Мы тогда не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада, то есть, самое справедливое судейство. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина.



В России привыкли, что их гимнасты побеждают, а тут этого не случилось. Может, они думали, что победа уже у них в кармане», — приводит Israelhayom слова Ашрам.