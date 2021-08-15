Борцы за права животных призывают МОК исключить конный спорт из программы Олимпийских игр

Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

— Олимпийские игры в Токио были беспрецедентными во многих отношениях, но мы все могли предсказать одно: страдания лошадей, используемых для конных соревнований, продолжатся. Конкур, выездка, кросс-кантри и другие конные виды спорта могут быть чрезвычайно жестокими.

Немецкая спортсменка Анника Шлой ехала на лошади по имени «Святой мальчик». Ее засняли во время ударов и подстегивания коня после того, как он отказался войти на трассу. Затем ее тренер Ким Райснер ударила «Святого мальчика». После этого инцидента Райснер по праву был исключена с Олимпиады.

Это не единственный случай. Но штрафов и отстранений явно недостаточно, чтобы удержать других тренеров или гонщиков от подобного безрассудного поведения. Лошадям всё равно на золотые медали. В отличие от людей, лошади не хотят участвовать в опасных событиях. Их заставляют это делать.

Мы призываем Международный олимпийский комитет немедленно отменить все конные соревнования. Оставьте Олимпиаду для тех, кто хочет там участвовать, — говорится в заявлении на сайте организации. Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа.