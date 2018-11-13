Чемпион НБА предлагает болельщикам купить билет без возможности смотреть матчи на трибуне
«Голден Стэйт» придумал, как фаны могут попасть на арену за 100 долларов в месяц.
«Голден Стэйт» придумал, как фаны могут попасть на арену за 100 долларов в месяц.
«Уорриорс» нашли возможность привлечь на свои матчи болельщиков, которые не могут позволить себе купить билеты на домашние матчи любимой команды.
Клуб предлагает купить 200 абонементов за 100 долларов в месяц на домашние игры. Фаны могут войти в арену, заказать себе еду и выпивку и смотреть матчи на
Средняя стоимость прохода на один матч равняется примерно 15 долларам.
Интересно, что на матч «Майами» — «Филадельфия» 13 ноября можно было купить билеты за 7 долларов и смотреть его с трибуны.
Илья Андреев