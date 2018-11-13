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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион НБА предлагает болельщикам купить билет без возможности смотреть матчи на трибуне

«Голден Стэйт» придумал, как фаны могут попасть на арену за 100 долларов в месяц.

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Источник: РИА "Новости"

«Уорриорс» нашли возможность привлечь на свои матчи болельщиков, которые не могут позволить себе купить билеты на домашние матчи любимой команды.

Клуб предлагает купить 200 абонементов за 100 долларов в месяц на домашние игры. Фаны могут войти в арену, заказать себе еду и выпивку и смотреть матчи на ТВ-экранах. Единственный запрет для них — проход на места на трибуне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Средняя стоимость прохода на один матч равняется примерно 15 долларам.

Интересно, что на матч «Майами» — «Филадельфия» 13 ноября можно было купить билеты за 7 долларов и смотреть его с трибуны.

Илья Андреев

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