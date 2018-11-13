Чемпион НБА предлагает болельщикам купить билет без возможности смотреть матчи на трибуне

«Уорриорс» нашли возможность привлечь на свои матчи болельщиков, которые не могут позволить себе купить билеты на домашние матчи любимой команды.



Клуб предлагает купить 200 абонементов за 100 долларов в месяц на домашние игры. Фаны могут войти в арену, заказать себе еду и выпивку и смотреть матчи на ТВ-экранах. Единственный запрет для них — проход на места на трибуне.