Митчелл подарил кроссовки маленькой болельщице
Хорошая традиция звезды «Юты».
Хорошая традиция звезды «Юты».
Защитник «Джаз» Донован Митчелл перед матчем с «Кливлендом» порадовал маленькую болельщицу «Юты». Баскетболист подписал свои кроссовки и передал девочке, которая не ожидала такого подарка.
Митчелл любит дарить кроссовки детям на домашних матчах «Юты». Недавно перед игрой с «Детройтом» он передал кроссовки юному болельщику.
Митчелл набрал 24 очка в матче с «Кливлендом», его команда победила 115:99.
Илья Андреев