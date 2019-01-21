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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Митчелл подарил кроссовки маленькой болельщице

Хорошая традиция звезды «Юты».

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Источник: AP 2019

Защитник «Джаз» Донован Митчелл перед матчем с «Кливлендом» порадовал маленькую болельщицу «Юты». Баскетболист подписал свои кроссовки и передал девочке, которая не ожидала такого подарка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Митчелл любит дарить кроссовки детям на домашних матчах «Юты». Недавно перед игрой с «Детройтом» он передал кроссовки юному болельщику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Митчелл набрал 24 очка в матче с «Кливлендом», его команда победила 115:99.

Илья Андреев

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