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31 октября, источник: Sportmail.ru

Звезды НБА подрались во время матча (видео)

Редкое зрелище.

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Источник: РИА "Новости"

В матче «Филадельфия» — «Миннесота» в третьей четверти возникла стычка между лидерами команд Джоэлом Эмбиидом и Карлом-Энтони Таунсом.

Баскетболисты ростом выше двух метров обменялись ударами, а затем повалили друг друга на пол.

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Интересно, что на помощь Эмбииду пришел Бен Симмонс, который применил удушающий прием на Таунсе.

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Эмбиида и Таунса в итоге удалили до конца матча, а «Филадельфия» победила «Миннесоту» — 117:95.

После матча Эмбиид, комментируя драку с Таунсом, сказал, что всегда будет давать сдачу в ответ.

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Илья Андреев

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