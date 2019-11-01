Звезды НБА подрались во время матча (видео)
Редкое зрелище.
Редкое зрелище.
В матче «Филадельфия» — «Миннесота» в третьей четверти возникла стычка между лидерами команд Джоэлом Эмбиидом и
Баскетболисты ростом выше двух метров обменялись ударами, а затем повалили друг друга на пол.
Интересно, что на помощь Эмбииду пришел Бен Симмонс, который применил удушающий прием на Таунсе.
Эмбиида и Таунса в итоге удалили до конца матча, а «Филадельфия» победила «Миннесоту» — 117:95.
После матча Эмбиид, комментируя драку с Таунсом, сказал, что всегда будет давать сдачу в ответ.
Илья Андреев