Клоппу пора побеждать: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

Победа «Ливерпуля» в Суперкубке Англии ввела всех в заблуждение. Команда Клоппа не так хорошо готова к сезону, как это казалось. К тому же из-за проблем с травмированными нет многих основных игроков. Но после поражения от «МЮ» падать уже некуда. С двумя очками мерсисайдцы на 16-м месте. По составу такие новости: по-прежнему не будет Нуньеса из-за дисквалификации, а также Тиаго, Матипа, Жоты, Кейта и Конате из-за травм. Фабиньо, начинавший игру с «Ман Юнайтед» на лавке, должен вернуться в основу.

«Борнмут» снова в АПЛ, в прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионшипе. Черно-красные обыграли «Астон Виллу» (2:0) в первом туре, но затем попали под каток «Ман Сити» (0:4) и «Арсенала» (0:3). В прошлом сезоне здорово себя проявил форвард Соланке (29 голов), но его участие в этом матче под вопросом. У тренера «Борнмута» Паркера гибкий футбол, он может играть и два нападающего, и в одного. В защите тоже возможны варианты. Но в целом, гости стремятся владеть мячом, выходить из обороны через пас, и это может быть на руку команде Клоппа.

«Ливерпулю» уже некуда отступать, если не брать очки с «Борнмутом», то отрыв от «Ман Сити» может еще увеличиться. В последние годы в личных встречах не было никаких проблем: 6 побед подряд для мерсисайдцев с разницей 19−1. Ставим на фаворита и здесь. При этом без Нуньеса и без креатива в центре поля хозяева вряд ли забьют много. Отсюда такие варианты: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 за 2,07 в БК «Лига Ставок» и индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 3 за 1,9 в БК BetBoom.