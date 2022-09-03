Гончаренко пора набирать очки: прогноз на матч «Динамо» — «Урал»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 3.09.2022, 20:30 Динамо - Урал -

«Динамо» в этом сезоне стало совсем другой командой. И по составу: ушли Бальбуэна, Варела, Шиманьски и Моро — и по игре. При новом тренере Йокановиче бело-голубые предпочитают играть вторым номером, по владению мячом — это худшая команда РПЛ. Динамовцы мало прессингуют (но иногда делают это эффективно), мало бьют по воротам, при этом часто зарабатывают желтые карточки и уже успели схватить три удаления в 7 турах. При всей незрелищности такого стиля и при новой обороне «Динамо» пропускает меньше, чем от него ожидали — всего 6 голов. Впереди же относительный порядок, своими шансами динамовцы пользуются, в том числе с пенальти (4 мяча).

«Урал» сменил тренера Шалимова на Гончаренко в отчаянной попытке спастись от вылета. После 7 туров у екатеринбуржцев одно очко и всего один забитый гол. Летом в клубе были уверены, что борьба за выживание им не грозит поэтому ушедших легионеров не стали заменять. А травма Шатова многое поломала в атакующей игре. К тому же есть проблемы с центрфорвардом, сейчас на этой позиции приходится играть Бикфалви. Теперь уральцы стараются прессинговать, выходить из обороны через короткий пас. С «Зенитом» это не сработало, сгорели 0:4. А вот в Кубке России с полурезервным «Сочи» все получилось — 2:0. Первая победа при Гончаренко!

У «Динамо» после победы над «Спартаком» все не так радужно. Сначала бело-голубые упустили победу в Нижнем Новгороде, хотя вели 2:0. Это уже, кстати, случается не первый раз в этом сезоне, команде не хватает лидеров. Затем в Кубке динамовцы уступили в Ростове 0:2. Новости о переходе (в итоге несостоявшемся) Захаряна в «Челси» наверняка повлияли на молодого игрока. Плюс неизвестно, вернется ли Смолов после травмы.

В такой ситуации ставить на фаворита — сомнительно. Ставка попроще — обе забьют за 2,0 в БК «Бетсити». «Динамо» забивает «Уралу» в 9 матчах подряд, гости сейчас должны быть на подъеме. Вариант более рискованный — «Урал» не проиграет за 2,6 в «Фонбете». Гончаренко пора набирать очки, а с психологией после победы над «Сочи» должно быть все хорошо. У «Динамо» же был непростой выезд в Ростов с 5-часовой поездкой на автобусе из Ставрополя.