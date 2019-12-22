Роналду идет за 30-м трофеем в карьере. Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио»

Источник: РИА "Новости"

Два из трех лучших клубов серии А встретятся сегодня в Саудовской Аравии, чтобы решить, кому достанется Суперкубок Италии. В прошлом розыгрыше «Ювентус» переиграл «Милан» благодаря новичку команды Криштиану Роналду. «Старая синьора» закономерно считается фаворитом в этом матче — даже несмотря на недавнее поражение от «Лацио» со счетом 1:3.

Сегодня Криштиану может завоевать 30-й трофей в своей карьере, в его мотивации нет никаких сомнений. Роналду в 5 декабрьских матчах отгрузил соперникам (в том числе и «Лацио») 6 голов. Форвард признался недавно, что до этого месяц играл с травмой колена, но теперь оно его не беспокоит. Самое время взять сегодня «гол Роналду за 2,09» в БК Winline.

«Лацио» набрал отличный ход в чемпионате (8 побед подряд!), к тому же римляне имели больше времени для подготовки к Суперкубку, поэтому брать победу «Юве» за 2,1 в основное время рискованно. Более надежный вариант — «П1 с форой 0 за 1,52» или «победа “Ювентуса” в матче за 1,57» (БК Betcity). Если основное время закончится вничью, то в первом случае вам вернут деньги, а во втором — выигрыш будет даже при победе «Юве» по пенальти.

Еще одна интересная ставка — «обе забьют»: в БК Betcity коэффициент на это составляет 1,69. Игра в защите обеих команд не впечатляет, команда Сарри пропускает в последнее время даже в матчах с аутсайдерами. В двух последних личных встречах «Ювентус» и «Лацио» забивали друг другу.