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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва за плей-офф: прогноз на матч «Коламбус» — «Флорида»

Испытание для команды Бобровского.

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Источник: AP 2020

«Коламбус» выглядит явным фаворитом в этом матче, слишком много факторов складывается в его пользу. За последние два месяца команда из Огайо набрала впечатляющий ход (36 очков в 24 матчах) и ворвалась в зону плей-офф. 7 побед в последних 8 матчах тоже говорят сами за себя.

«Флорида» по воли составителей календаря проведет второй матч за два дня. Сегодня «пантеры» одержали волевую победу над «Торонто», но потратили довольно много сил. «Коламбус» же выйдет на игру отдохнувшим.

С «Торонто» к тому же «Флориде» пришлось играть без двух центрфорвардов: Баркова и Бойла. Если Барков из-за травмы не выйдет и сегодня, гостям придется очень тяжело. Также под вопросом участие в матче основного вратаря Бобровского: голкиперы очень редко играют два дня подряд.

Еще один момент — в последние годы «Коламбусу» очень удобно играть против «Флориды» дома: 12 побед в 13 матчах.

Эта встреча — очень хороший шанс для «жакетов» обыграть конкурентов по борьбе за попадание в плей-офф, считаем, что команда Тортореллы им воспользуется. Берем «победу “Коламбуса” в основное время за 2,3» в БК Betcity. Вариант с подстраховкой — «победа “Коламбуса” с форой 0 за 1,75» тоже очень неплох.

Андрей Санталов

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