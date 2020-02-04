Битва за плей-офф: прогноз на матч «Коламбус» — «Флорида»
Испытание для команды Бобровского.
Испытание для команды Бобровского.
«Коламбус» выглядит явным фаворитом в этом матче, слишком много факторов складывается в его пользу. За последние два месяца команда из Огайо набрала впечатляющий ход (36 очков в 24 матчах) и ворвалась в зону
«Флорида» по воли составителей календаря проведет второй матч за два дня. Сегодня «пантеры» одержали волевую победу над «Торонто», но потратили довольно много сил. «Коламбус» же выйдет на игру отдохнувшим.
С «Торонто» к тому же «Флориде» пришлось играть без двух центрфорвардов: Баркова и Бойла. Если Барков
Еще один момент — в последние годы «Коламбусу» очень удобно играть против «Флориды» дома: 12 побед в 13 матчах.
Эта встреча — очень хороший шанс для «жакетов» обыграть конкурентов по борьбе за попадание в
Андрей Санталов