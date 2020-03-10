Без шансов для команды Черышева: прогноз на матч «Валенсия» — «Аталанта»

Лишь 4 команды в истории Лиги чемпионов проходили дальше, проиграв первый матч в плей-офф с разницей в три мяча и больше. Шансов у «Валенсии» стать пятым таким клубом практически нет. Сегодня испанской команде придется выйти без 5 игроков основы. Главная проблема — оборона, из-за травм нет Гарая и Мангаля, дисквалифицирован Паулиста. В атаке не будет Макси Гомеса.

Из-за ситуации с коронавирусом в Италии «Аталанта» последний раз играла 1 марта. С форой в три мяча после первого матча и с таким преимуществом при подготовке к сегодняшней встрече итальянцы не могут упустить исторический выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.



Осенью «Аталанта» не слишком удачно играла в гостях в ЛЧ, пропуская по 4 и 5 мячей от загребского «Динамо» и «Манчестер Сити», но с тех пор многое изменилось. В 2020-м у команды Гасперини лишь одно поражение, а в среднем за игру она забивает 3,2 гола.



«Валенсия» — единственная команда в топ-10 Испании, которая пропускает больше, чем забивает. Вряд ли хозяевам на «Месталье» удастся отыграть на ноль против такой мощной атакующей команды, как «Аталанта». А вот забить сами они вполне могут. Так что предлагаем взять «тотал голов больше 3 за 1,66» в БК Winline.



Андрей Санталов