«Краснодар» отложит чемпионство «Зенита», «Атлетик» притормозит «Реал», а Анчелотти поборется с Моуринью

Sportmail.ru представляет прогнозы в рамках проекта БК Winline «Х5 — игра на миллион». Чтобы принять в нем участие, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.

Прогноз: ничья за 3.38.

«Лацио» продолжает погоню за «Ювентусом», но последние победы дались команде тяжело: и с «Торино», и с «Фиорентиной» пришлось отыгрываться с 0:1. «Милан» же здорово начал после рестарта, но в последнем туре чудом ушел от поражения с аутсайдером СПАЛ. При этом в состав вернулся Златан, и на игру в Риме Ибра должен уже выйти в основе. Три последние домашние встречи «Лацио» играл с «Миланом» вничью, и шансы продлить эту серию высоки.

Источник: AP 2020

Прогноз: «Атлетик» не проиграет за 2.17.

За «Атлетик» в этом матче прежде всего суперплотный календарь Ла Лиги: баски сыграли на день раньше, а «Реал» приедет в Бильбао после зарубы с «Хетафе» — самой брутальной командой Испании. У «Атлетика» еще есть шансы попасть в Лигу Европы, да и дома он в последние годы «Реалу» не проигрывал. Баски вообще хороши на своем стадионе: лишь три поражения в последних 30 матчах. «Реал» же после 6 побед подряд где-то должен оступиться, скорее всего, это случится в Бильбао.

Источник: AFP 2020

Прогноз: ничья за 3.52.

Если «Локомотив» потеряет очки с «Сочи», «Зенит» может стать чемпионом уже в этом матче, победив «Краснодар». Но пока в такое не особо верится. «Краснодар» провел лишь один матч, и будет явно свежее соперника, который так мучился с «Крыльями Советов» и «Тамбовом». При этом «быки» не будут ставить автобус перед воротами, так что форвардам «Зенита» будет проще. Обе команды должны здесь забивать, весьма вероятно, что повторится счет матча в первом круге — 1:1.

Источник: РИА "Новости"

Прогноз: «Наполи» победит и тотал меньше 3,5 за 2.93.

«Наполи» прекрасно провел июнь: взял Кубок Италии, дважды выиграл в серии А, но усталость начала брать свое, и неаполитанцы оступились во встрече с «Аталантой». Гаттузо рвет и мечет, нет сомнений, что «Наполи» выйдет с особым настроем на эту игру. «Рома» же, как выяснилось после трех матчей, попросту находится не в форме. К тому же Лига чемпионов теперь вне досягаемости, а Лига Европы практически гарантирована — игрокам нет смысла убиваться в каждом матче.

Источник: AFP 2020

Прогноз: ничья за 3.50.

Перерыв в чемпионате, похоже, пошел на пользу команде Анчелотти. «Эвертон» взял 7 очков из 9 и всерьез начал претендовать на Лигу Европы. Но неплохо выглядит и «Тоттенхэм». Кейн поправился после травмы и уже забивает, правда, не все его голы засчитывают после вмешательства ВАР. «Шпоры» так же сражаются за еврокубки, сложно представить их поражение дома, но и взять три очка с таким крепким «Эвертоном» — нелегкая задача. Ничья здесь весьма вероятна.

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