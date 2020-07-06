Моуринью пора брать очки: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон»

Источник: AP 2020

Четыре дня назад «Тоттенхэм» потерпел болезненное поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:3) — сегодня мы увидим, как команда Моуринью отреагирует на него. «Шпоры» впервые за последние 10 лет рискуют оказаться за пределами топ-6 АПЛ, а о попадании в Лигу чемпионов и говорить нечего. Одна из проблем «Тоттенхэма» при Моуринью — ненадежная игра в обороне: команда пропускала голы в 25 матчах из 29.

«Эвертон» заметно прибавил под руководством Анчелотти, у команды даже появились шансы на Лигу Европы, но, по сути, итальянский тренер уже строит команду на следующий сезон, определяясь с нужными ему игроками. «Ириски» в последнем туре обыграли «Лестер» (2:1), но понервничать их болельщикам пришлось, моментов у ворот Пикфорда хватало.

Атака с Кейном и Соном — главное оружие Моуринью, у себя дома «шпоры» обязаны забивать. А вот сыграть на ноль у них вряд ли получится, Ришарлисон и Кэлверт-Льюин своими моментами должны воспользоваться, так что берем здесь «обе команды забьют за 1,79» в БК «Марафон».