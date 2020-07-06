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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью пора брать очки: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон»

Иначе команда останется без еврокубков.

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Источник: AP 2020

Четыре дня назад «Тоттенхэм» потерпел болезненное поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:3) — сегодня мы увидим, как команда Моуринью отреагирует на него. «Шпоры» впервые за последние 10 лет рискуют оказаться за пределами топ-6 АПЛ, а о попадании в Лигу чемпионов и говорить нечего. Одна из проблем «Тоттенхэма» при Моуринью — ненадежная игра в обороне: команда пропускала голы в 25 матчах из 29.

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«Эвертон» заметно прибавил под руководством Анчелотти, у команды даже появились шансы на Лигу Европы, но, по сути, итальянский тренер уже строит команду на следующий сезон, определяясь с нужными ему игроками. «Ириски» в последнем туре обыграли «Лестер» (2:1), но понервничать их болельщикам пришлось, моментов у ворот Пикфорда хватало.

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Атака с Кейном и Соном — главное оружие Моуринью, у себя дома «шпоры» обязаны забивать. А вот сыграть на ноль у них вряд ли получится, Ришарлисон и Кэлверт-Льюин своими моментами должны воспользоваться, так что берем здесь «обе команды забьют за 1,79» в БК «Марафон».

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При разных тренерах «Эвертон» был самой удобной командой для «Тоттенхэма» в последние годы. «Шпоры» не проигрывали «ирискам» в 14 последних матчах. Добавим к этой статистике желание лондонцев отыграться за недавний провал с «Шеффилдом» и выберем вот такую ставку: «Тоттенхэм» не проиграет и тотал больше 2,5 за 2,6" в БК Betcity.

Андрей Санталов

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