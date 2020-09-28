Смена тренера не поможет «Химкам»: прогноз на матч с «Динамо»

«Химки» ожидаемо завалили старт РПЛ и первыми в этом сезоне поменяли тренера: после Гунько спасать команду позвали Черевченко. Подмосковный клуб не усилился летом, потерял несколько игроков из-за травм, а календарь в РПЛ такой, что за три недели нужно было сыграть 6 матчей. После 8 туров логично видеть команду на 15-месте — хуже результаты только у «Ротора», севшего на карантин. А ведь «Химкам» еще играть с «Локо», «Спартаком», «Зенитом»…

«Динамо» отреагировало на вылет из Лиги Европы и добилось победы в матче с «Ахматом». Благодаря Шунину бело-голубые снова сыграли на ноль — уже в пятый раз в этом чемпионате. Забивают бело-голубые по-прежнему немного (с «Ахматом» единственный гол забил защитник Ордец", но пропускают меньше всех в РПЛ. Руководство клуба сообщило о доверии к главному тренеру Новикову, это должно успокоить ситуацию вокруг команды.



Победа над аутсайдером позволит «Динамо» подняться на третье место в таблице, с мотивацией у игроков проблем быть не должно. «Химки» же после разгрома 2:7 от «Краснодара» вряд ли что-то смогут противопоставить более классной команде. И смена тренера тут не поможет — нужны другие футболисты. В БК «Марафон» можно поставить на победу «Динамо» с коэффициентом 1,84.