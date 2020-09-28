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13:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Смена тренера не поможет «Химкам»: прогноз на матч с «Динамо»

Команда уже в зоне вылета РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» ожидаемо завалили старт РПЛ и первыми в этом сезоне поменяли тренера: после Гунько спасать команду позвали Черевченко. Подмосковный клуб не усилился летом, потерял несколько игроков из-за травм, а календарь в РПЛ такой, что за три недели нужно было сыграть 6 матчей. После 8 туров логично видеть команду на 15-месте — хуже результаты только у «Ротора», севшего на карантин. А ведь «Химкам» еще играть с «Локо», «Спартаком», «Зенитом»…

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«Динамо» отреагировало на вылет из Лиги Европы и добилось победы в матче с «Ахматом». Благодаря Шунину бело-голубые снова сыграли на ноль — уже в пятый раз в этом чемпионате. Забивают бело-голубые по-прежнему немного (с «Ахматом» единственный гол забил защитник Ордец", но пропускают меньше всех в РПЛ. Руководство клуба сообщило о доверии к главному тренеру Новикову, это должно успокоить ситуацию вокруг команды.

Победа над аутсайдером позволит «Динамо» подняться на третье место в таблице, с мотивацией у игроков проблем быть не должно. «Химки» же после разгрома 2:7 от «Краснодара» вряд ли что-то смогут противопоставить более классной команде. И смена тренера тут не поможет — нужны другие футболисты. В БК «Марафон» можно поставить на победу «Динамо» с коэффициентом 1,84.

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По статистике бросается в глаза большое количество угловых в матчах «Динамо». Динамовцы и сами любят подавать корнеры, и позволяют это делать сопернику. В среднем за матч в этом сезоне бело-голубые подают 5,5 угловых, а соперники «Химок» обычно подают 6 раз. Сыграем на этих трендах и возьмем «индивидуальный тотал угловых “Динамо” больше 4,5 за 1,7» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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